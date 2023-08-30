Тренерский штаб сборной России вызвал 49 футболистов на сентябрьский сбор

Полный список игроков выглядит следующим образом.

Вратари: Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба ­- «Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва) Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все — «Спартак», Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Артём Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба ­- «Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все — «Ростов», Ростов-на-Дону), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — “Динамо”, Москва), Антон Зиньковский (“Спартак”, Москва), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все — ЦСКА, Москва), Александр Юшин (“Урал”, Екатеринбург), Александр Головин (“Монако”), Степан Оганесян (“Оренбург”), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба — “Крылья Советов”, Самара), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба — “Пари НН”, Нижний Новгород»), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Кирилл Кравцов ("Сочи).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград).