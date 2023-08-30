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30 августа, источник: Спорт-Экспресс

В сборную России вызвано 49 футболистов! Но Карпин не сошел с ума

Разбираемся с сентябрьскими матчами сборной.

Россия
Египет (олимп.)
КатарТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Со сборной России по-прежнему все непросто: 4 сентября в Новогорске начинается сбор, и на него вызвано 49 (!!!) футболистов. При этом соперники до сих пор официально не объявлены.

Давайте разбираться, что это значит. Начнем с матчей, после чего вы сразу поймете — Валерий Карпин не сошел с ума, пригласив такое число игроков. Дело в том, что подобрать оппонентов сейчас крайне непросто. Похоже, получилось с Катаром — встреча должна пройти 12 сентября в Дохе, об этом говорил генсек РФС Максим Митрофанов еще в июле. А вот второй противник определился в последний момент, и никого лучше олимпийской сборной Египта не нашлось. Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации (EFA) Валид Эль-Аттар подтвердил «СЭ», что наши сборные сыграют два матча — 7 и 11 сентября. Для России это будут выездные встречи.

Константин Тюкавин | Источник: Спорт-Экспресс

Видите какую-то нестыковку? Да-да, 11 сентября — в Египте, 12 сентября — в Катаре. А это означает, что Валерию Карпину пришлось не только думать о делах «Ростова», но и спланировать подготовку и логистику фактически двух команд, существующих параллельно.

Кажется, логичнее было бы их сразу разделить, созвав олимпийскую и первую сборную. Однако Карпин решил их объединить. Так и получилось, что в списке 49 игроков.

Половина из них — самых молодых, до 23 лет — будет играть с Египтом. По нашим данным, возвращаясь в Россию после первого матча, а не оставаясь там до второго. Другая часть — поопытнее — станет планомерно готовиться к встрече с хозяином ЧМ-2022 — Катаром. Это и будет наша национальная команда.

Посмотрим, как все это будет функционировать на деле. И кто станет руководить «олимпийцами» в Египте.

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