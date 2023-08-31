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31 августа, источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Нижнего Новгорода» отказался от выступления за сборную России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболист «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян заявил, что не будет принимать приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за национальную команду Армении.

Россия
Армения
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Источник: РИА "Новости"

22-летний полузащитник ранее получил вызов в расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет на базе в подмосковном Новогорске с 4 по 12 сентября.

«Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры. Однако на данный момент, я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении. Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению», — приводит слова Севикяна пресс-служба «Нижнего Новгорода» в Telegram-канале.

Севикян выступает за «Нижний Новгород» с июля 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года. Всего он провел за нижегородскую команду 25 матчей, забил четыре гола и отдал одну результатную передачу.

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