Сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет два выездных матча с олимпийской сборной Египта. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001—2002 годов рождения, это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.