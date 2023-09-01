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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
18:41 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта

Встречи пройдут 7-го и 11 сентября.

Россия U21
Россия
Египет (олимп.)Товарищеские матчи: календарь
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Источник: Российский футбольный союз

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет два выездных матча с олимпийской сборной Египта. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встречи состоятся 7 и 11 сентября.

«Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001—2002 годов рождения, это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

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