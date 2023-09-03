Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза
Клермон Фут
10
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
Нефтехимик
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
15:00
Акрон
Черноморец
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Кельн
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Ленинградец
Футбол. Зарубежный
17:15
Мальорка
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
18:05
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:30
Унион Б
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:30
Интер
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Дженоа
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Динамо
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Барселона
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
20.06
Бразилия
Сенегал
24
20.06
Германия
Колумбия
02
16.06
Польша
Германия
10
12.06
Марокко
Кабо-Верде
00
12.06
Германия
Украина
33
11.06
Мексика
Камерун
22
29.03
Аргентина
Кюрасао
70
28.03
Марокко
Перу
00
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
13:41 (мск), источник: RT на русском

РФС подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Катара

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Катара.

Россия
КатарТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Российский футбольный союз

Об этом сообщается на официальном сайте.

Игра состоится 12 сентября на стадионе чемпионата мира «Эль-Джануб». Начало — в 18:15 мск.

30 августа РФС опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов.

Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

Ранее Карпин объяснил, почему включил в расширенный состав команды на тренировочный сбор 49 футболистов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вечер нокаутов: Ган победил Спивака на UFC Fight Night 226, Туменов и...
CNBC: зависимость от китайского рынка привела к рецессии экономики ФРГ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь