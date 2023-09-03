РФС подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Катара
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Катара.
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Российский футбольный союз (РФС) подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Катара.
Об этом сообщается на официальном сайте.
Игра состоится 12 сентября на стадионе чемпионата мира «Эль-Джануб». Начало — в 18:15 мск.
30 августа РФС опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов.
Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.
Ранее Карпин объяснил, почему включил в расширенный состав команды на тренировочный сбор 49 футболистов.