«Российские игроки не востребованы в Европе — у нас там 4 человека!» Карпин — о Захаряне, Севикяне и мотивации

Ближайшая неделя сборной России пройдет по уникальному графику: 7 и 11 сентября команда проведет два матча с олимпийской сборной Египта, а 12 числа встретится с национальной сборной Катара. Из-за этого тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал 49 футболистов, которые сейчас готовятся на базе в Новогорске.

Не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней

— Сборная России проведет 3 матча за 6 дней, а в расположение команды вызваны 49 игроков — тяжело, когда футболистов так много?

— Сложно, тяжело — одну команду проще тренировать. Сейчас все делается в двойном объеме.

— Кто-то из дебютантов успел удивить?

— Прошло слишком мало времени. За 15 минут тренировки никто не удивил и не разочаровал.

— Задача — побеждать во всех матчах?

— Победить — важно, но не любой ценой. Мы не будем рисковать здоровьем футболистов. Например, Пиняева в «Локомотиве» ставят даже несмотря на проблемы [со здоровьем]. Мы так делать не будем.

— Понятно, к чему готовится Египет — они участвовали в Олимпиаде. А к чему готовится Россия, которая проведет в Египте два матча?

— После того как нас отстранили отовсюду, мы говорили, что хотим посмотреть как можно больше молодых футболистов. Возможность предоставляется в таком виде: можно это осуществить не только в тренировочном процессе, но и в играх. Олимпийская сборная Египта — достойный соперник для наших футболистов аналогичного возраста.

— Нет опасений за результат?

— Посмотрим по игре. Даже если будут, что сделаешь?

— Хотели ли вы получить второго соперника для основной команды?

— Мы искали его. Но не хочу разделять: помимо Катара, появился вариант с Египтом, который настоял на двух играх. Выбирать нам особо не приходится.

— Как вы в текущей ситуации находите мотивацию работать в сборной России?

— Есть поговорка: не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней. Вот и все. Сейчас у нас есть конкретное понимание: в сентябре появились три игры — все, мы готовимся к ним. Что будет в октябре — не знаю.

— Что именно вас мотивирует?

— Это — сборная России. И этим все сказано.

— Когда был последний разговор о возможном переходе в Азию?

— Зимой, полгода назад. Когда вся эта история обсуждалась.

Сборная России перед тренировкой в Новогорске | Источник: Спорт-Экспресс

Мы Головина с тортом должны встречать?

— Общались ли с Арсеном Захаряном после его дебюта в «Реал Сосьедад»?

— После общения не было. До — было. Спросил, как его дела.

— Рассказали ему про внутреннюю кухню клуба, где вы тоже играли?

— Кухня там, знаете, какая хорошая? Рестораны отличные! Ему там все расскажут и покажут.

— Возможно ли, что Захарян будет вызван в октябре? Достаточно ли он адаптируется в новой команде к этому моменту?

— Вызов возможен. Посмотрим, как он адаптируется, будет ли там играть. Если будет футболист на его позиции сильнее, а Захарян, не дай Бог, не будет играть, — смысл вызывать Арсена?

— Как встретили Александра Головина? Можно говорить, что это главная российская звезда?

— Из-за этого мы с тортом должны его встречать? Встретили как обычно.

— Были ли сложности с приездом Головина и Алексея Миранчука?

— Нет. Вызвали их — Головин приехал. По Миранчуку вы знаете — там объективные причины. Он только-только начал тренироваться.

— Вас удивило то, как Далер Кузяев заиграл во Франции?

— А почему меня должно это удивлять? Забил два гола — замечательно. Если оценивать его переход в «Гавр», то Далеру же не 15 лет, а 30 — он сам выбирает путь продолжения своей карьеры.

— Общались ли вы с Эдгаром Севикяном до его решения о смене спортивного гражданства?

— Не общался. На тенденцию, связанную со сменой спортивного гражданства, смотрю нормально. С человеческой точки зрения не осуждаю этих футболистов.

— Как оцените уровень чемпионата России? Только этим летом в Европу уехали Захарян и Кузяев — значит, что российские футболисты востребованы?

— Уровень чемпионата и отдельных личностей — это разные вещи. У нас в Европе играют четыре футболиста: Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Когда будут 50 человек там играть или хотя бы 20 — тогда и будем говорить, что наши футболисты востребованы. Сейчас они не востребованы.

— Чувствуете, что наш чемпионат становится более атакующим?

— Стало меньше команд, которые играют в закрытый футбол. И уровень защитников упал. Уход иностранцев — одна из причин падения уровня защитников. Стало больше ошибок.

— В 90-х российские футболисты тоже уезжали в Европу. А какой была мотивация — больше зарабатывать?