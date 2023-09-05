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20:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Испанских футболисток впервые будет тренировать женщина

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Монсеррат Томе назначена главным тренером женской сборной Испании, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

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Источник: Соцсети

Томе стала первой женщиной, которая возглавила женскую национальную команду Испании. С 2018 года она работала в штабе Хорхе Вильды. В качестве футболистки Томе сала двукратной чемпионкой страны в составе «Леванте» и «Барселоны».

В сентябре сборная Испании сыграет с командами Швеции и Швейцарии в рамках Лиги наций.

Об отставке Вильды было объявлено 5 сентября. Ранее СМИ сообщали, что специалист поддержал временно отстраненного главу RFEF Луиса Рубиалеса. Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Эрмосо. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными. Глава RFEF принес извинения за свое поведение, однако федерация созвала внеочередную ассамблею, во время выступления на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде. Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом.

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