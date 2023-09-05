Испанских футболисток впервые будет тренировать женщина

Об отставке Вильды было объявлено 5 сентября. Ранее СМИ сообщали, что специалист поддержал временно отстраненного главу RFEF Луиса Рубиалеса. Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Эрмосо. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными. Глава RFEF принес извинения за свое поведение, однако федерация созвала внеочередную ассамблею, во время выступления на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде. Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом.