Испанских футболисток впервые будет тренировать женщина
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Монсеррат Томе назначена главным тренером женской сборной Испании, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Монсеррат Томе назначена главным тренером женской сборной Испании, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Томе стала первой женщиной, которая возглавила женскую национальную команду Испании. С 2018 года она работала в штабе Хорхе Вильды. В качестве футболистки Томе сала двукратной чемпионкой страны в составе «Леванте» и «Барселоны».
В сентябре сборная Испании сыграет с командами Швеции и Швейцарии в рамках Лиги наций.
Об отставке Вильды было объявлено 5 сентября. Ранее СМИ сообщали, что специалист поддержал временно отстраненного главу RFEF Луиса Рубиалеса. Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Эрмосо. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными. Глава RFEF принес извинения за свое поведение, однако федерация созвала внеочередную ассамблею, во время выступления на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде. Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом.