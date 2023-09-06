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6 сентября, источник: Чемпионат.com

Стал известен состав сборной России, прилетевший на первый матч с Египтом

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал список футболистов сборной России, которые полетели на первый матч с олимпийской сборной Египта.

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Источник: РФС

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Данила Прохин (все — «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба — «Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов (“Пари НН”, Нижний Новгород), Степан Оганесян (“Оренбург”), Никита Салтыков (“Крылья Советов”, Самара), Даниил Кузнецов (“Рубин”, Казань).

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).

Футболисты прилетели в Египет. Первый матч с олимпийской сборной Египта в Суэце пройдёт на стадионе «Суэц» 7 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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7.09.2023, 19:00

Египет (олимп.)-Россия-
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