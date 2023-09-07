Проверочный ход: зачем России играть с олимпийцами из Египта

Ближайшую неделю сборная России проведет по уникальному графику: 7 и 11 сентября команда сыграет два матча с олимпийской командой Египта, а 12-го числа встретится с национальной сборной Катара. Из-за этого тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал 49 футболистов, которые готовились на базе в Новогорске. Чуть позже из-за травм оттуда уехали Вячеслав Караваев с Константином Тюкавиным.

Не только на тренировках

Уже полтора года Россия играет только товарищеские матчи. В ноябре 2022-го сборная встретилась с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0), а в марте 2023-го провела спарринги с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). В сентябре команду Карпина ожидают два поединка: со вторым составом Египта 7 сентября и с Катаром — 12-го. На них тренерский штаб вызвал аж 49 футболистов. Как объяснил сам Карпин, против египтян сыграет молодежка младше 23 лет, а против Катара — основа.

Главный тренер изначально разбил состав на две команды. Молодые ребята (до 23 лет, как и у олимпийцев Египта) тренировались утром, основа же сборной — вечером. Именно они отправятся в Катар 11 сентября.

А «олимпийцы» под руководством Валерия Карпина 6 сентября вылетели в Египет. Интересно, что пресс-служба не стала оглашать состав делегации, так что фамилии тех, кто сыграет в этой встрече, мы узнаем позже.

Известно точно только о паре голкиперов. Карты раскрыл тренер вратарей Виталий Кафанов.

— Сейчас две команды вратарей, — подчеркнул журналистам Кафанов. — В Египет летят Агкацев и Тороп. Вероятно, каждый сыграет по матчу. Остальные готовятся с основной командой.

А вот позиция по необычному сбору главного тренера сборной России Валерия Карпина.

— Сложно, тяжело, сейчас всё делается в двойном объеме, — подчеркнул Валерий Карпин в разговоре с журналистами. — Задача — побеждать во всех матчах? Победить важно, но не любой ценой. Мы не будем рисковать здоровьем футболистов. Например, Пиняева в «Локомотиве» ставят, даже несмотря на проблемы [со здоровьем]. Мы так делать не будем.

При этом понятно, к чему готовится Египет: они отобрались на Олимпиаду. А к чему готовится Россия, которая отстранена от всех международных турниров?

После того как нас отстранили отовсюду, мы говорили, что хотим посмотреть как можно больше молодых футболистов. Возможность предоставляется в таком виде: можно это осуществить не только в тренировочном процессе, но и в играх. Олимпийская сборная Египта — достойный соперник для наших футболистов аналогичного возраста. Валерий Карпин

Понятно, что Карпин предпочел бы обычный сбор с единым составом и двумя матчами. Однако в нынешних условиях с подбором соперников сложно. Если с Катаром определились довольно давно, то вторую кандидатуру долго не могли подыскать. И только в последний момент выбор пал на олимпийцев Египта.

С одной стороны, это хуже, чем основная сборная, с другой — лучше, чем ничего. У главного тренера появится возможность увидеть в серьезном для них деле ближайший резерв, молодежь, которая уже должна стучаться в двери национальной команды страны. И если среди этих ребят Карпин рассмотрит двоих-троих, кого в дальнейшем станет регулярно вызывать в основную сборную, то это уже будет положительным итогом встречи в Суэце.

Футбол Товарищеские матчи 2023 7.09.2023, 19:00 Египет (олимп.) - Россия -

Без Мо

Помимо Тюкавина и Караваева в сентябрьских товарищеских матчах мы не увидим травмированных Евгения Морозова («Локомотив»), Владимира Хубулова, Сергея Бабкина (оба — «Крылья Советов»), Никиту Кривцова и Александра Черникова (оба — «Краснодар»). Карпин вызвал на сбор вместо них еще шесть игроков: Михаила Кержакова, Александра Коваленко (оба — «Зенит»), Никиту Салтыкова, Владислава Шитова (оба — «Крылья Советов»), Данилу Прохина («Ростов») и Даниила Кузнецова («Рубин»). При этом Коваленко в «Зените» сыграл всего 80 минут за пять матчей чемпионата и Кубка России. По словам главной звезды команды Александра Головина, среди вызванных на сборы он «много кого вообще не знает, очень много новеньких».

Сборная Египта проиграла Сенегалу в плей-офф квалификации ЧМ-2022 и пропустила турнир в Катаре. А летом 2023-го Кубок Африки перенесли на январь 2023-го. В результате фараоны уже больше года выходят исключительно на товарищеские игры. В июне 2022-го они проиграли Южной Корее (1:4), а затем разбили Нигер (3:0), Либерию (3:0), Бельгию (2:1) и Южный Судан (3:0).

Сначала египтяне не хотели встречаться со сборной России осенью 2023-го из-за уже назначенных на сентябрь товарищеских матчей против Эфиопии и Туниса. Но затем нашлась опция: с россиянами сыграет не основной состав, а олимпийская сборная Египта. Так что Салаха точно не будет.

Правда, даже когда Мо был в составе, это не помогло его сборной: в единственном в истории противостоянии России и Египта, которое прошло на чемпионате мира — 2018, сборная Станислава Черчесова победила со счетом 3:1.