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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
10:46 (мск), источник: Vesti.kz

Сборную Казахстана назвали сенсацией отбора на Евро-2024

Российский спортивный сайт «Чемпионат» сделал прогноз на предстоящий матч между сборными Казахстана и Финляндии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Казахстан
ФинляндияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Сборная Казахстана — одна из сенсаций отбора Евро-2024. Команда делит первое место в группе H с Финляндией, набрав девять очков в четырех матчах. В июне казахстанцы обыграли Сан-Марино и Северную Ирландию. И Алип, и Быстров провели по 90 минут в обеих встречах. Защитники “Зенита” и “Ахмата” вызваны в сборную и сейчас.

Казахстан проведет встречи с Финляндией и Северной Ирландией. Матчи во многом определят турнирные амбиции команды Магомеда Адиева. Для того чтобы продолжать борьбу за Евро-2024, Казахстану необходимо заработать минимум четыре очка. Игроки клубов РПЛ должны помочь в достижении целей», — пишет издание.

Казахстан узнал цену победы в матче отбора на Евро-2024 против Финляндии
Напомним, матч Казахстан — Финляндия состоится сегодня, 7 сентября, и пройдет на «Астана Арене». Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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