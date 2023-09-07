Сборную Казахстана назвали сенсацией отбора на Евро-2024

«Сборная Казахстана — одна из сенсаций отбора Евро-2024. Команда делит первое место в группе H с Финляндией, набрав девять очков в четырех матчах. В июне казахстанцы обыграли Сан-Марино и Северную Ирландию. И Алип, и Быстров провели по 90 минут в обеих встречах. Защитники “Зенита” и “Ахмата” вызваны в сборную и сейчас.



Казахстан проведет встречи с Финляндией и Северной Ирландией. Матчи во многом определят турнирные амбиции команды Магомеда Адиева. Для того чтобы продолжать борьбу за Евро-2024, Казахстану необходимо заработать минимум четыре очка. Игроки клубов РПЛ должны помочь в достижении целей», — пишет издание.