Рекорды спустя 26 лет, дебюты и полный стадион. Что ждать от матча Казахстан — Финляндия

После четырех сыгранных туров в группе Н двоевластие — лидируют как раз сборные Казахстана и Финляндии. У обеих команд по девять набранных баллов. И сегодня они имеют шанс оспорить единоличное лидерство в таблице.
Шестой матч между сборными Казахстана и Финляндии
Ранее национальные команды Казахстана и Финляндии противостояли друг другу пять раз. Практически все матчи прошли с преимуществом скандинавов. В отборе Евро-2008 они победили в Алматы со счетом 2:0, а в Тампере — 2:1. В квалификации ЧМ-2022 финны также выглядели ярче: 1:0 — в Хельсинки, 2:0 — в Астане.
Единственная победа сборной Казахстана случилась в их первой встрече, которая носила статус товарищеской. В 2006 году на Кипре команды разошлись миром — 0:0, однако в серии пенальти, предусмотренной организаторами, удачливее оказались казахстанцы — 3:1.
Стоит отметить, что единственным казахстанцем, забивавшим в ворота сборной Финляндии, является Дмитрий Бяков.
Пять потенциальных дебютантов. Один из них вызван в сборную впервые
Из 27 футболистов, вызванных тренерских штабом Магомеда Адиева, есть пять потенциальных дебютантов сборной Казахстана. В этом коротком списке сразу два вратаря: 30-летний Александр Заруцкий и 25-летний Бекхан Шайзада. У первого есть два матча на скамейке запасных сборной, а у второго — аж 13. Но на поле они ни разу не появлялись.
Из полевых дебютировать могут 22-летний Вячеслав Швырев, а также 23-летние Ислам Чесноков и Владислав Прокопенко. У Швырева и Прокопенко по два матча в сборной в роли запасных. А вот Чесноков впервые в карьере был вызван в национальную команду.
Не исключено, что уже сегодня кто-то из них откроет счет своим играм в футболке сборной Казахстана.
Сразу трое игроков могут провести юбилейные матчи за сборную
Здесь мы отметим футболистов, у которых намечается юбилей по количеству проведенных игр в составе национальной сборной. Сегодняшняя встреча с финнами может стать 20-й для 34-летнего голкипера Игоря Шацкого (шесть сухих) и 31-летнего защитника Марата Быстрова.
Что касается 28-летнего нападающего Абата Аймбетова, то он может сыграть за сборную в 30-й раз. По итогам 29 игр у него в активе восемь забитых мячей и два результативных паса.
Зайнутдинов рвется в рекордсмены сборной Казахстана
25-летний Бахтиер Зайнутдинов продолжает погоню за лучшим бомбардиром в истории казахстанской сборной Русланом Балтиевым. На счету полузащитника турецкого «Бешикташа» 12 забитых голов, а у Балтиева, в настоящее время являющегося ассистентом главного тренера сборной, 13 мячей.
Кто знает, может уже сегодня Зайнутдинову удастся повторить рекорд Балтиева, или вовсе улучшить его.
Новый рекорд сборной по количеству набранных очков в отборе на Евро
Это пятый отборочный цикл чемпионатов Европы для сборной Казахстана. Все началось с квалификации Евро-2008. И как раз-таки тогда национальная команда установила планку, которая по сей день является рекордной. По итогам 14 туров команда набрала десять очков.
Этот рекорд сборной удалось повторить в квалификации Евро-2020. Тогда команда провела всего десять игр, но и их хватило, чтобы набрать десять очков. Что касается текущего цикла, то после трех туров в активе подопечных Адиева девять баллов.
Если сегодня сборная сыграет вничью с Финляндией, то повторит рекорд за пять туров до конца отборочного цикла. А если удастся победить, то вовсе будет установлен новый рекорд.
Повторение лучшей победной серии спустя 26 лет
В 1997 году сборная Казахстана одержала четыре победы подряд. Все матчи прошли в рамках квалификации ЧМ-1998, а Казахстан тогда выступал еще в азиатской конфедерации. Команда обыграла Пакистан (3:0, 7:0) и Ирак (2:1, 3:1).
Сейчас у сборной серия из трех побед подряд: над Данией (3:2), Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0). Победа над Финляндией позволит национальной команде повторить свой же рекорд спустя 26 лет.
Три сухих матча впервые с 1995 года
В истории сборной Казахстана было две серии из трех сухих матчей подряд. В 1992−93-е годы команда одержала победы над Туркменистаном, Ливией и Узбекистаном с одинаковым счетом 1:0. А в 1994−95-е сборная трижды подряд сыграла по нулям с Туркменистаном, Кыргызстаном и Кувейтом.
Сейчас национальная дружина идет на серии из двух сухих матчей после побед над Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0). Возможно, что сегодня команда Адиева повторит уже забытые достижения из прошлого. Для этого нужна либо нулевая ничья, либо победа без пропущенных голов.
Исторический аншлаг: ожидание 30 тысяч зрителей
Лишь один раз в истории домашний матч сборной Казахстана собирал максимальные 30 тысяч зрителей на «Астана Арене». Это было в 2013 году, когда национальная дружина проиграла соперникам из Германии — 0:3.
В топ-5 посещаемых матчей также входят: Казахстан 2:1 Беларусь (2022, 29,6 тысячи зрителей), Казахстан 0:4 Россия (2019, 29,5 тысячи), Казахстан 2:1 Словакия (2022, 28,7 тысячи), Казахстан 3:2 Дания (2023, 28,6 тысячи зрителей).
Ранее стало известно, что все билеты на матч Казахстан — Финляндия были распроданы еще за две недели до проведения встречи. Также несколько дней назад были реализованы все билеты на следующий матч против Северной Ирландии, который состоится 10 сентября.
Напомним, что матч между сборными Казахстана и Финляндии пройдет сегодня, 7 сентября, в 20:00 по времени Астаны. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport — начало трансляции в 19:50.