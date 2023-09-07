Рекорды спустя 26 лет, дебюты и полный стадион. Что ждать от матча Казахстан — Финляндия

Источник: КФФ

После четырех сыгранных туров в группе Н двоевластие — лидируют как раз сборные Казахстана и Финляндии. У обеих команд по девять набранных баллов. И сегодня они имеют шанс оспорить единоличное лидерство в таблице.

Шестой матч между сборными Казахстана и Финляндии

Ранее национальные команды Казахстана и Финляндии противостояли друг другу пять раз. Практически все матчи прошли с преимуществом скандинавов. В отборе Евро-2008 они победили в Алматы со счетом 2:0, а в Тампере — 2:1. В квалификации ЧМ-2022 финны также выглядели ярче: 1:0 — в Хельсинки, 2:0 — в Астане.

Единственная победа сборной Казахстана случилась в их первой встрече, которая носила статус товарищеской. В 2006 году на Кипре команды разошлись миром — 0:0, однако в серии пенальти, предусмотренной организаторами, удачливее оказались казахстанцы — 3:1.

Стоит отметить, что единственным казахстанцем, забивавшим в ворота сборной Финляндии, является Дмитрий Бяков.

Пять потенциальных дебютантов. Один из них вызван в сборную впервые

Из 27 футболистов, вызванных тренерских штабом Магомеда Адиева, есть пять потенциальных дебютантов сборной Казахстана. В этом коротком списке сразу два вратаря: 30-летний Александр Заруцкий и 25-летний Бекхан Шайзада. У первого есть два матча на скамейке запасных сборной, а у второго — аж 13. Но на поле они ни разу не появлялись.

Из полевых дебютировать могут 22-летний Вячеслав Швырев, а также 23-летние Ислам Чесноков и Владислав Прокопенко. У Швырева и Прокопенко по два матча в сборной в роли запасных. А вот Чесноков впервые в карьере был вызван в национальную команду.

Не исключено, что уже сегодня кто-то из них откроет счет своим играм в футболке сборной Казахстана.

Сразу трое игроков могут провести юбилейные матчи за сборную

Здесь мы отметим футболистов, у которых намечается юбилей по количеству проведенных игр в составе национальной сборной. Сегодняшняя встреча с финнами может стать 20-й для 34-летнего голкипера Игоря Шацкого (шесть сухих) и 31-летнего защитника Марата Быстрова.

Что касается 28-летнего нападающего Абата Аймбетова, то он может сыграть за сборную в 30-й раз. По итогам 29 игр у него в активе восемь забитых мячей и два результативных паса.

Зайнутдинов рвется в рекордсмены сборной Казахстана

25-летний Бахтиер Зайнутдинов продолжает погоню за лучшим бомбардиром в истории казахстанской сборной Русланом Балтиевым. На счету полузащитника турецкого «Бешикташа» 12 забитых голов, а у Балтиева, в настоящее время являющегося ассистентом главного тренера сборной, 13 мячей.

Кто знает, может уже сегодня Зайнутдинову удастся повторить рекорд Балтиева, или вовсе улучшить его.

Новый рекорд сборной по количеству набранных очков в отборе на Евро

Это пятый отборочный цикл чемпионатов Европы для сборной Казахстана. Все началось с квалификации Евро-2008. И как раз-таки тогда национальная команда установила планку, которая по сей день является рекордной. По итогам 14 туров команда набрала десять очков.

Этот рекорд сборной удалось повторить в квалификации Евро-2020. Тогда команда провела всего десять игр, но и их хватило, чтобы набрать десять очков. Что касается текущего цикла, то после трех туров в активе подопечных Адиева девять баллов.

Если сегодня сборная сыграет вничью с Финляндией, то повторит рекорд за пять туров до конца отборочного цикла. А если удастся победить, то вовсе будет установлен новый рекорд.

Повторение лучшей победной серии спустя 26 лет

В 1997 году сборная Казахстана одержала четыре победы подряд. Все матчи прошли в рамках квалификации ЧМ-1998, а Казахстан тогда выступал еще в азиатской конфедерации. Команда обыграла Пакистан (3:0, 7:0) и Ирак (2:1, 3:1).

Сейчас у сборной серия из трех побед подряд: над Данией (3:2), Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0). Победа над Финляндией позволит национальной команде повторить свой же рекорд спустя 26 лет.

Три сухих матча впервые с 1995 года

В истории сборной Казахстана было две серии из трех сухих матчей подряд. В 1992−93-е годы команда одержала победы над Туркменистаном, Ливией и Узбекистаном с одинаковым счетом 1:0. А в 1994−95-е сборная трижды подряд сыграла по нулям с Туркменистаном, Кыргызстаном и Кувейтом.

Сейчас национальная дружина идет на серии из двух сухих матчей после побед над Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0). Возможно, что сегодня команда Адиева повторит уже забытые достижения из прошлого. Для этого нужна либо нулевая ничья, либо победа без пропущенных голов.

Исторический аншлаг: ожидание 30 тысяч зрителей

Лишь один раз в истории домашний матч сборной Казахстана собирал максимальные 30 тысяч зрителей на «Астана Арене». Это было в 2013 году, когда национальная дружина проиграла соперникам из Германии — 0:3.

В топ-5 посещаемых матчей также входят: Казахстан 2:1 Беларусь (2022, 29,6 тысячи зрителей), Казахстан 0:4 Россия (2019, 29,5 тысячи), Казахстан 2:1 Словакия (2022, 28,7 тысячи), Казахстан 3:2 Дания (2023, 28,6 тысячи зрителей).

Ранее стало известно, что все билеты на матч Казахстан — Финляндия были распроданы еще за две недели до проведения встречи. Также несколько дней назад были реализованы все билеты на следующий матч против Северной Ирландии, который состоится 10 сентября.