Российские футболисты сыграли вничью с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче

Второй матч между олимпийской командой Египта и сборной России пройдет 11 сентября в Суэце. 12 сентября сборная России проведет выездной матч против команды Катара. Тренерский штаб российской национальной команды отобрал для участия в играх с египтянами игроков не старше 23 лет — именно такое возрастное ограничение накладывается на сборные, выступающие на Олимпиадах.