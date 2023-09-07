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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
21:11 (мск), источник: ТАСС

Российские футболисты сыграли вничью с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче

СУЭЦ /Египет/, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграла вничью с олимпийской командой Египта со счетом 1:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в египетском Суэце.

Россия
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Источник: РФС

В составе сборной России мяч забил Степан Оганесян (46-я минута). У египтян отличился Билал Мажар (7).

Второй матч между олимпийской командой Египта и сборной России пройдет 11 сентября в Суэце. 12 сентября сборная России проведет выездной матч против команды Катара. Тренерский штаб российской национальной команды отобрал для участия в играх с египтянами игроков не старше 23 лет — именно такое возрастное ограничение накладывается на сборные, выступающие на Олимпиадах.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела шестой товарищеский матч. Ранее российские футболисты играли против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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