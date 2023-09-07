Карпин заявил, что не запомнил имена всех футболистов сборной России

«Настроение рабочее, полезно для информации. Я бы не стал ставить вопрос так, что первый тайм не очень, просто второй — лучше. Это нормально, что игра так складывалась — люди только вчера познакомились», — добавил главный тренер сборной России.

Карпин отметил, что футболистам было не очень комфортно на поле из-за жаркой погоды. «Стоять на бровке не очень комфортно, не говорю уже про то, чтобы бегать. Я не ощутил, что во втором тайме жара спала. Было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве при 20 градусах, естественно, что мы бы получили еще больше информации. Но мы живем в предлагаемых условиях, не думаю, что в нормальных условиях мы бы играли сейчас здесь с Египтом, мы бы играли отборочные матчи», — заключил Карпин.