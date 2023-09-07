Карпин заявил, что не запомнил имена всех футболистов сборной России

В четверг российская команда сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1) в товарищеском матче. Карпин и его тренерский штаб пригласили 49 футболистов на сентябрьский сбор национальной команды. Позднее защитник Вячеслав Караваев и нападающий Константин Тюкавин покинули расположение сборной.
«Запомнил ли я имена всех игроков? Нет. Фамилии — да, поэтому иногда кричал по фамилиям, а не по именам», — сказал Карпин.
«Настроение рабочее, полезно для информации. Я бы не стал ставить вопрос так, что первый тайм не очень, просто второй — лучше. Это нормально, что игра так складывалась — люди только вчера познакомились», — добавил главный тренер сборной России.
Карпин отметил, что футболистам было не очень комфортно на поле из-за жаркой погоды. «Стоять на бровке не очень комфортно, не говорю уже про то, чтобы бегать. Я не ощутил, что во втором тайме жара спала. Было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве при 20 градусах, естественно, что мы бы получили еще больше информации. Но мы живем в предлагаемых условиях, не думаю, что в нормальных условиях мы бы играли сейчас здесь с Египтом, мы бы играли отборочные матчи», — заключил Карпин.
Сборная России 11 сентября проведет второй матч с олимпийской командой Египта в Суэце. 12 сентября россияне на выезде сыграют со сборной Катара.