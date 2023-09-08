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09:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Месси со штрафного принес Аргентине победу над Эквадором

Сборная Аргентины выиграла у команды Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0.

Аргентина
Эквадор
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Источник: Спорт-Экспресс

Встреча прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

Единственный гол на 78-й минуте встречи забил капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал штрафной удар.

Во время загрузки произошла ошибка.

Месси реализовал штрафной удар и забил 104-й гол за сборную Аргентины.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. Эквадорцы остались последними, так как у них −3 очка из-за решения федерации.

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