Гол Месси со штрафного принес Аргентине победу над Эквадором
Сборная Аргентины выиграла у команды Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0.
Аргентина
Эквадор
Встреча прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.
Единственный гол на 78-й минуте встречи забил капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал штрафной удар.
Месси реализовал штрафной удар и забил 104-й гол за сборную Аргентины.
Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. Эквадорцы остались последними, так как у них −3 очка из-за решения федерации.