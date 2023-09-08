Сборная будущего рождается сейчас. Карпин «кует» новых лидеров из молодежи

Наличие такого количества игроков легко объяснимо. Российский футбольный союз (РФС) долго искал соперников для сборной и в итоге немного переборщил. Национальная команда проведет три матча за шесть дней. Стандартной обоймой такую нагрузку осилить не получится.

Первая встреча состоялась накануне. Подопечным Карпина оппонировала олимпийская сборная Египта. Ближайший резерв национальной команды боролся и с соперником, и с изнуряющей жарой — игра началась при плюс 38 градусах по Цельсию.

Результатом эксперимента стала ничья со счетом 1:1. Россияне уступали с седьмой минуты и отыгрались в начале второго тайма благодаря голу Степана Оганесяна. Ответный матч пройдет уже 11 сентября. Правда, самого Карпина на нем не будет — команду возглавят Виктор Онопко и Юрий Никифоров. Главный тренер с более опытным составом отправится в Катар. Встреча с хозяевами последнего чемпионата мира состоится 12 сентября.

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За многочисленными шутками в адрес тренерского штаба многие не обратили внимания на положительный аспект. Карпин, даже установив верхнюю планку возраста (самому старшему из полевых игроков Георгию Джикии еще нет и 30 лет), все равно собрал почти пять десятков футболистов. Причем большинство из них являются основными в клубах РПЛ.

Реформа молодежного футбола и снижение привлекательности чемпионата для легионеров положительно сказались на игровом времени россиян. Это дает тренеру возможность выбора. Прошли времена, когда со всей страны могли наскрести всего трех центральных защитников для сборной.

Конечно, не все соответствуют уровню главной команды страны. Однако для многих из них это шанс проявить себя с лучшей стороны перед тренерским штабом. Они прочувствуют атмосферу сборной и получат серьезный стимул для прогресса.

Для Карпина и помощников это тоже хорошая возможность увидеть новичков в тренировочном процессе. Можно лучше понять способности игроков и их соответствие требованиям. Да и личное знакомство тренера дает много пищи для размышлений — кто правильно реагирует на установки и подсказы, кто нацелен на прогресс, а кто воспринимает вызов как должное.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-153506828&hd=2&id=456243833&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Подобный сбор требовался команде даже без матчей. Хотя и такие встречи, с не самыми выдающимися соперниками, тоже полезны для молодежи. Кто-то впервые наденет футболку сборной, почувствует атмосферу международных матчей. Получит серьезный импульс или хотя бы оставит этот момент в памяти на всю жизнь.

Карпин строит новую команду, которая будет возвращать Россию на мировую арену после снятия санкций. Главное — найти правильных игроков, готовых биться за страну и прогрессировать. Психология на этом этапе формирования важнее тактики, а матчи против Египта и Катара станут проверкой на прочность для молодых футболистов. Кто пройдет ее, будет лидером сборной через несколько лет. Их путь начинается сейчас.

Григорий Ефимов