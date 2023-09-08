Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с командой Узбекистана

Источник: Телеграм-канал молодежной сборной России

ТАСС, 8 сентября. Молодежная сборная России по футболу со счетом 3:3 сыграла вничью против сверстников из Узбекистана. Встреча прошла в Бухаре.

В составе российской команды отличились Кирилл Глебов (9-я минута), Матвей Кисляк (47) и Илья Ишков (82). У хозяев голами отметились Мухаммадали Уринбоев (23, с пенальти), Абдугафур Хайдаров (63) и Нурлан Ибраимов (65).

Второй матч между командами пройдет в Бухаре 11 сентября и начнется в 16:00 мск.