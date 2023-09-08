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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
18:15 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с командой Узбекистана

Встреча завершилась со счетом 3:3.

Россия U21Товарищеские матчи: календарь
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Источник: Телеграм-канал молодежной сборной России

ТАСС, 8 сентября. Молодежная сборная России по футболу со счетом 3:3 сыграла вничью против сверстников из Узбекистана. Встреча прошла в Бухаре.

В составе российской команды отличились Кирилл Глебов (9-я минута), Матвей Кисляк (47) и Илья Ишков (82). У хозяев голами отметились Мухаммадали Уринбоев (23, с пенальти), Абдугафур Хайдаров (63) и Нурлан Ибраимов (65).

Второй матч между командами пройдет в Бухаре 11 сентября и начнется в 16:00 мск.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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