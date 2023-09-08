Форвард «Барселоны» стал самым молодым футболистом, сыгравшим за Испанию
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории национальной команды.
Испания
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории национальной команды.
Ямаль вышел на замену на 44-й минуте матча отборочного турнира Евро-2024 против сборной Грузии, который проходит в Тбилиси. Он стал самым молодым футболистом, который сыграл за основную сборную Испании (16 лет и 57 дней).
Ранее самым молодым дебютантом сборной Испании был полузащитник «Барселоны» Гави, который вышел в стартовом составе «красной фурии» в полуфинальном матче Лиги наций против сборной Италии в октябре 2021 года в возрасте 17 лет и 62 дней.