Сборные Армении и Турции сыграли вничью в матче отбора на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 8 сентября. Сборная Армении по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Турции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Встреча прошла в турецком городе Эскишехир.

В составе сборной Армении мяч забил Артак Дашян (49-я минута). У турецкой команды отличился Бертуг Йылдырым (88).

<iframe width="560" height="315" src="https://ok.ru/videoembed/6045960702623?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче группы D сборная Хорватии дома со счетом 5:0 разгромила команду Латвии. Турецкие футболисты занимают первое место в группе D, набрав 10 очков после 5 матчей. Далее располагаются команды Хорватии (7 очков; 3 матча), Армении (7; 4), Уэльса (4: 4) и Латвии (0; 4). 11 сентября сборная Армении примет команду Хорватии, латвийцы дома сыграют с валлийцами.