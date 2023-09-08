Сборные Армении и Турции сыграли вничью в матче отбора на чемпионат Европы по футболу
Встреча прошла в Эскишехире и закончилась со счетом 1:1.
Встреча прошла в Эскишехире и закончилась со счетом 1:1.
ТАСС, 8 сентября. Сборная Армении по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Турции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Встреча прошла в турецком городе Эскишехир.
В составе сборной Армении мяч забил Артак Дашян (49-я минута). У турецкой команды отличился Бертуг Йылдырым (88).
В другом матче группы D сборная Хорватии дома со счетом 5:0 разгромила команду Латвии. Турецкие футболисты занимают первое место в группе D, набрав 10 очков после 5 матчей. Далее располагаются команды Хорватии (7 очков; 3 матча), Армении (7; 4), Уэльса (4: 4) и Латвии (0; 4). 11 сентября сборная Армении примет команду Хорватии, латвийцы дома сыграют с валлийцами.
Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На турнир квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.