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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду отправили в нокдаун. Но Криштиану должен быть счастлив

Португальцы снова выиграли и максимально приблизились к Евро-2024.

Словакия
ПортугалияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Португалия и Словакия — лидеры группы J. Вполне ожидаемо, учитывая, что вместе с ними в компании Люксембург, находящиеся на спаде Исландия и Босния и Герцеговина, а также Лихтенштейн. И именно в очной встрече португальцы и словаки определяли дальнейший сценарий: либо Португалия отрывается от всех, либо Словакия создаёт реальную конкуренцию в борьбе за первое место.

Обе команды вышли в максимально боевых составах. С капитанскими повязками Португалию и Словакию вывели Криштиану Роналду и Милан Шкриньяр. Интересно было посмотреть на полузащитника Жоау Пальинью, у которого в конце трансферного окна сорвался переход в «Баварию». В общем, любопытных сюжетов хватало.

Но первый тайм получился закрытым — только и оставалось, что фантазировать. Команды показали прагматичный футбол: несмотря на крутую по именам атаку, Португалия изредка создавала хоть какую-то опасность. За первый тайм гости лишь три раза попали в створ, Словакия — вовсе один. Португальцы чаще владели мячом, но конвертировать статистическое преимущество во что-то большее не выходило.

Однако помог Бруну Фернандеш. Полузащитник сборной Португалии, которому 8 сентября исполнилось 29 лет, сделал себе подарок на день рождения. На 43-й минуте он совершил неожиданный сольный проход, напугав соперника. Защита сборной Словакии дипломатично пропускала Фернандеша к воротам, а тот и не был против. В итоге Бруну вошёл в штрафную и пробил с острого угла точно в дальний угол ворот Мартина Дубравки. Гол, не совсем вытекающий из логики игры. Всё же первый тайм намекал на то, что команды уйдут на перерыв при счёте 0:0. Хотя до гола Фернандеша неплохой момент был у Словакии: но Лукаш Гараслин пробил с линии штрафной в штангу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй тайм не изменил картину матча. Снова скучный футбол с минимумом моментов. Не помогали ни Роналду, ни Леау, ни магия Фернандеша. Да, периодически шансы появлялись, но от встречи с участием Португалии ожидаешь бóльших впечатлений. Будто гости включили эконом-режим. Снова португальцы чаще владели мячом, но помогало ли это? Не очень.

Да и во второй половине тайма преимущество постепенно перешло к Словакии. Опасно головой после штрафного пробивал Шкриньяр, искали зоны у чужих ворот игроки атаки словаков. В концовке Португалия действовала слишком расслабленно. А у Словакии получилась серия неплохих подходов. Но сравнять счёт не получилось. Победу Португалии самоотверженно принёс в том числе и Роналду. В концовке во время исполнения штрафного словаками мяч попал прямо в лицо Криштиану, после чего он оказался в нокдауне. Роналду полежал на газоне, его вывели за пределы поля. Но затем он пришёл в себя и продолжил игру.

Учитывая соперников по группе, Словакии по силам отобраться на Евро-2024, даже несмотря на поражение. Команда прибавила в сравнении с отборочным циклом ЧМ-2022 и Лигой наций УЕФА. Словаки показали, что способны соревноваться со сборными уровня Португалии. А команда Роберто Мартинеса уже после пяти туров почти гарантировала себе место на Евро.

Словакия
0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
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