Сборная Германии не смогла победить в пятом товарищеском матче подряд

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сборная Германии по футболу крупно проиграла команде Японии в товарищеском матче.

Встреча в Вольфсбурге завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Дзюня Ито (11-я минута), Аясэ Уэда (22), Такума Асано (90) и Ао Танака (90+2). У хозяев гол забил Лерой Сане (19).

Сборная Германии не может победить на протяжении пяти игр подряд. Немцы проводят только товарищеские встречи, так как пропускают отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года как хозяева турнира.