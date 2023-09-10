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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
00:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Германии не смогла победить в пятом товарищеском матче подряд

Сборная Германии по футболу не смогла победить в пятом товарищеском матче подряд.

Германия
ЯпонияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сборная Германии по футболу крупно проиграла команде Японии в товарищеском матче.

Встреча в Вольфсбурге завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Дзюня Ито (11-я минута), Аясэ Уэда (22), Такума Асано (90) и Ао Танака (90+2). У хозяев гол забил Лерой Сане (19).

Сборная Германии не может победить на протяжении пяти игр подряд. Немцы проводят только товарищеские встречи, так как пропускают отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года как хозяева турнира.

Сборные Германии и Японии встретились в четвертый раз в истории — три матча были товарищескими, один раз команды играли на чемпионате мира. Немцы одержали одну победу, японцы — две, еще одна встреча завершилась вничью.

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