Игрок «Спартака» Бонгонда забил в матче за сборную и помог ДР Конго отобраться на Кубок африканских наций

В квалификации эта команда сегодня провела матч против Судана и одержала победу со счетом 2:0. Один из голов ДР Конго забил нападающий Тео Бонгонда из «Спартака».

На Кубок африканских наций также пробились Мавритания и Мозамбик, но матч между Марокко и Либерией был перенесен из-за катастрофического землетрясения, в результате которого погибли более 1000 человек.