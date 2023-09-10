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00:26 (мск), источник: Sport24

Игрок «Спартака» Бонгонда забил в матче за сборную и помог ДР Конго отобраться на Кубок африканских наций

Сборная ДР Конго пробилась в финальную часть Кубка африканский наций.

ДР Конго
Спартак
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Источник: РИА "Новости"

В квалификации эта команда сегодня провела матч против Судана и одержала победу со счетом 2:0. Один из голов ДР Конго забил нападающий Тео Бонгонда из «Спартака».

На Кубок африканских наций также пробились Мавритания и Мозамбик, но матч между Марокко и Либерией был перенесен из-за катастрофического землетрясения, в результате которого погибли более 1000 человек.

Мавритания одолела Габон (2:1), за который выступал Пьер-Эмерик Обамеянг, вернувшийся в сборную после паузы.

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