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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Германии позорится перед домашним Евро

Месть японцам за ЧМ-2022 не удалась. Кажется, Флик скоро может лишиться работы.

Германия
ЯпонияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Reuters

Провал сборной Германии на чемпионате мира в Катаре многим казался неудачным стечением обстоятельств. По продвинутой статистике команда Ханси Флика, не сумевшая выйти в плей-офф, была одной из лучших на всём турнире. Тренеру простили неудачу и доверили ему готовить сборную к самому важному — домашнему Евро-2024. Но и тут возникли проблемы.

Германия на правах хозяйки Евро не играет в отборе, зато активно проводит товарищеские матчи. На очередную встречу с немцами в Вольфсбург приехала сборная Японии. Отличный выбор: у японцев очень приличная команда, плюс есть мотивация — именно им Германия проиграла в группе ЧМ-2022, из-за чего впоследствии не вышла в плей-офф.

Но, похоже, с настроем и оценкой своих сил у немцев не заладилось — они пропустили уже на 11-й минуте от Дзюня Ито. Спустя восемь минут удалось реабилитироваться: Флориан Вирц и Лерой Зане расчертили идеальную атаку, и второй в одно касание отправил мяч с любимой левой в дальний нижний угол.

Долго ли продержался ничейный счёт? Нет. Японец Аясэ Уэда вонзил второй уже на 22-й минуте. Но не беда — времени отыграться у Германии было полно. По крайней мере, так казалось на тот момент.

Оставшуюся часть матча немцы провели в попытках затолкать мяч в ворота соперника. Правда, бóльшую часть времени всё сводилось к бесполезному владению, которое бесило даже болельщиков. Очень сюрреалистичное зрелище: Германия играет дома и контролирует мяч, а трибуны свистят.

Японцев такой расклад полностью устраивал, потому что футболисты сборной Германии оставляли за своими спинами гектары пространства, куда гости с радостью убегали. Убийственные контратаки могли похоронить интригу раньше, но Япония всё же приберегла самое интересное на концовку. Два удара: Такума Асано на 90-й минуте и Ао Танака на 90+2-й. Счёт — 1:4.

Источник: Reuters

Статистика матча только подтверждает катастрофу Германии. Кому нужны 67% владения и двукратное преимущество по передачам (754 против 366), если по ударам команда проигрывает 11:14? Про попадания в створ даже говорить страшно, но мы скажем. Немцы попали по воротам трижды. Японцы — 11 раз. Да, из 14.

И ведь даже не оправдаться кадровыми проблемами. У Германии вышли практически все звёзды, в то время как у Японии, к примеру, не приехал Такуми Минамино — один из лидеров команды последних лет.

Думаете, проблемы сборной Германии преувеличены? Смотрите на результаты команды в этом году:

  • Германия — Перу — 2:0;
  • Германия — Бельгия — 2:3;
  • Германия — Украина — 3:3;
  • Польша — Германия — 1:0;
  • Германия — Колумбия — 0:2.

Ну и поражение от Японии как высшая точка. Шесть матчей, одна победа, одна ничья и четыре поражения. Общий счёт — 8:13.

Ханс-Дитер Флик | Источник: Reuters

За Флика теперь по-настоящему тревожно. Тренер, который ещё три года назад поразил Европу, возглавив «Баварию» и с ходу выигравший с ней Лигу чемпионов, казался идеальным кандидатом для сборной. В его назначении даже считывалась победа Немецкого футбольного союза. Забрать молодого, но уже успешного и звёздного тренера, да ещё и своего — немца — у главного клуба страны. Что вообще могло пойти не так?

Конечно, в истории были разные примеры. Станислава Черчесова как только ни критиковали за результаты в товарищеских матчах перед домашним чемпионатом мира. Вот только слабо верится, что немецкие болельщики и функционеры, привыкшие к полуфиналам и финалам крупных соревнований, станут терпеть свист в адрес сборной в преддверии важнейшего турнира.

Михаил Рождественский

Германия
1:4
Первый тайм: 1:2
Япония
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