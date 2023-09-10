В Германии назвали позором крупное поражение от Японии
Руди Фёллер назвал позорным поражение немецких футболистов в матче с японцами.
Руди Фёллер назвал позорным поражение немецких футболистов в матче с японцами.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Управляющий директор сборной Германии по футболу Руди Фёллер назвал позорным поражение национальной команды в товарищеском матче против японцев.
В субботу сборная Германии под руководством Ханс-Дитера Флика уступила команде Японии со счетом 1:4.
«Нам всем было бы полезно осмыслить произошедшее. Я только что разговаривал с Ханси (Фликом). Он очень переживает. Завтра мы поговорим о том, почему это произошло. Это был позор», — цитирует Фёллера журналист Патрик Бергер в аккаунте в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).
Сборная Германии не может победить на протяжении пяти игр подряд. Немцы проводят только товарищеские встречи, потому что пропускают отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года как хозяева.