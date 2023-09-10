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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
13:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Германии назвали позором крупное поражение от Японии

Руди Фёллер назвал позорным поражение немецких футболистов в матче с японцами.

Германия
ЯпонияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Управляющий директор сборной Германии по футболу Руди Фёллер назвал позорным поражение национальной команды в товарищеском матче против японцев.

В субботу сборная Германии под руководством Ханс-Дитера Флика уступила команде Японии со счетом 1:4.

«Нам всем было бы полезно осмыслить произошедшее. Я только что разговаривал с Ханси (Фликом). Он очень переживает. Завтра мы поговорим о том, почему это произошло. Это был позор», — цитирует Фёллера журналист Патрик Бергер в аккаунте в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).

Сборная Германии не может победить на протяжении пяти игр подряд. Немцы проводят только товарищеские встречи, потому что пропускают отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года как хозяева.

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