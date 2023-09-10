В Германии назвали позором крупное поражение от Японии

«Нам всем было бы полезно осмыслить произошедшее. Я только что разговаривал с Ханси (Фликом). Он очень переживает. Завтра мы поговорим о том, почему это произошло. Это был позор», — цитирует Фёллера журналист Патрик Бергер в аккаунте в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).