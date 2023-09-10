Флик уволен с поста главного тренера сборной Германии

Вместе с Фликом сборную покинули его помощники Маркус Цорг и Данни Роль.

В субботу, 9 сентября, сборная Германии потерпела разгромное поражение от команды Японии в домашнем товарищеском матче со счетом 1:4. После матча управляющий директор немецкой национальной команды Руди Фёллер назвал выступление сборной позором.

Фёллер будет исполнять обязанности главного тренера сборной Германии в товарищеском матче против команды Франции, который пройдет 12 сентября в Дортмунде. Ранее он был главным тренером сборной с 2000 по 2004 год, под его руководством команда дошла до финала чемпионата мира 2002 года.

Флик возглавлял сборную Германии с мая 2021 года, под его руководством немецкая команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре 2022 года. Германия является страной — хозяйкой Евро-2024, поэтому национальная команда до турнира проводит только товарищеские матчи.