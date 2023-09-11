Суэцкий сериал: улучшит ли Россия свою игру против Египта

После выездной ничьей с олимпийской сборной Египта (1:1) футболисты сборной России вновь сыграют с этой командой товарищеский матч в городе Суэц. Туда полетел тот же состав, что играл 7 сентября. Тогда свыше десятка игроков дебютировали за главную команду страны. 11 сентября они попытаются улучшить свою игру и результат против Египта. При этом основной состав сборной России сутки спустя проведет выездной матч против Катара. По мнению экспертов, такое раздвоение национальной команды позволит максимально проверить широкую обойму игроков.

Египет

Срыв июньского матча с Камеруном из-за отказа национальной футбольной федерации данной страны заставил напомнить, с какими сложностями сталкивается Российский футбольный союз (РФС) при поиске спаррингов для своей главной сборной в условиях отстранения от международных соревнований. Матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) прошлой осенью, а также мартовские встречи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0) вроде бы дали повод забыть о том, что коридор возможностей при выборе соперников за последние полтора года стал слишком узок.

И ситуация с Камеруном показала, что даже в Африке не все страны для нас дружественны, что сказывается и на футболе. Не меньше заставили сомневаться в наших возможностях и ситуации с сентябрьскими матчами, где разговоры про выезд в Катар велись всё лето, но лишь 3 сентября спарринг официально подтвердился, за полторы недели до своего проведения. А переговоры с Бахрейном не дали результата.

Футбол Товарищеские матчи 2023 11.09.2023, 19:00 Египет (олимп.) - Россия -

Тем не менее Россия получила даже больше, чем могла рассчитывать, так как помимо Катара удалось договориться на два выездных матча с олимпийской сборной Египта, состоящей из игроков не старше 23 лет. Там собрался очень приличный состав, который попал на Олимпиаду-2024 в Париже и сейчас готовится к ней.

Именно с египтянами два матча проведет фактический второй состав сборной России. Сразу 18 новичков дебютировали в первой встрече в Суэце. Восемь из них вышло в стартовом составе — вратарь Станислав Агкацев (дублер в «Краснодаре» основного голкипера сборной Матвея Сафонова), Виктор Александров (основной защитник «Пари Нижний Новгород»), Андрей Лангович и Данила Прохин (оба основные защитники «Ростова»), Дмитрий Васильев (полузащитник петербургского «Зенита», периодически выходящий на замены в матчах РПЛ), Ярослав Гладышев (полузащитник основной обоймы московского «Динамо»), Тамерлан Мусаев (нападающий калининградской «Балтики»), Даниил Кузнецов (вингер казанского «Рубина»).

Еще девять дебютантов вышли на замену в перерыве и по ходу второго тайма: защитники Виктор Мелехин, Илья Вахания (оба «Ростов»), Владислав Шитов (самарские «Крылья Советов»), Егор Погостнов (московский «Локомотив»), полузащитники Кирилл Кравцов («Сочи»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Ермаков (московский ЦСКА), Ярослав Михайлов («Пари Нижний Новгород»), нападающий Никита Салтыков («Крылья Советов»).

Из людей с опытом игры за сборную было только три человека — полузащитники Даниил Хлусевич («Спартак») и Александр Коваленко («Зенит») в старте и вышедший на замену спартаковский полузащитник Даниил Денисов. Полностью матч отыграл только вратарь Станислав Агкацев, который несколько раз спас свою команду в концовке. Возможно, в следующем матче его сменит запасной голкипер ЦСКА Владислав Тороп.

Не игравшие ранее друг с другом футболисты не лучшим образом провели матч и быстро пропустили, но при жаре и слабом качестве поля сразу после перерыва сравняли и добились ничейного результата. Гол организовали дебютанты: Оганесян забил с передачи Салтыкова. Возможно, в этих же сочетаниях они лучше проведут вторую игру с Египтом.

— Могли сыграть лучше, но для двух тренировок в этом составе это, на мой взгляд, нормальный результат, — поделился мнением с «Известиями» Станислав Агкацев. — Я не знаю, какой будет состав, выйдем ли мы на поле в тех же сочетаниях, что играли в первом матче. Это решение будет принимать главный тренер. Но, думаю, мы сыграем лучше, чем в первой игре.

Футбол Товарищеские матчи 2023 12.09.2023, 18:15 Катар - Россия -

Катар

Основной состав сборной всю неделю готовился в Новогорске, уехав только 7 сентября в Мурманскую область, где в селе Белокаменка провел с детьми из ряда детских футбольных школ тренировку на местном плавучем доке. Команда поехала туда без Карпина, который вместе с Николаем Писаревым в тот же день руководил вторым составом против Египта. Остальной тренерский штаб в лице Виктора Онопко, Юрия Никифорова и Виталия Кафанова проводил тренировки в России с основой.

К слову, второй матч в Египте наши проведут без Карпина, который сразу полетел в Катар. В Суэце командой будут руководить Онопко и Никифоров. Главным событием при определении состава стал первый за последние полтора года приезд в сборную полузащитника французского «Монако» Александра Головина. Он вообще стал первым нашим легионером, который сыграет за сборную с момента ее бана. Ранее по разным причинам игроки из Европы не приезжали, предварительно договариваясь с тренерским штабом не отрывать их от работы в их клубах.

— У нас необычный формат, когда два состава играют разные матчи, — заявил «Известиям» Матвей Сафонов. — И мы готовы показать себя с лучшей стороны в Катаре. Соперник серьезный, но мы намерены порадовать болельщиков игрой и результатом.

Матч с Египтом начнется 11 сентября в 19:00 по московскому времени. Встреча с Катаром стартует 12 сентября в 18:15 мск.