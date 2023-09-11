Молодежная сборная России обыграла команду Узбекистана

Встреча, прошедшая в Бухаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Алексей Колтаков (2-я минута) и Илья Ишков (15). На 65-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист хозяев Алиджон Бекмуродов.