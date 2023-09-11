Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Хорватия
Футбол. Сборные
19:00
Египет (олимп.)
Россия
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Акрон
Футбол. Первая лига
16:30
Арсенал
Химки
02
Футбол. Сборные
16:00
Узбекистан U21
Россия U21
02
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Португалия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Лихтенштейн
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
16:00
Узбекистан U21
Россия U21
02
10.09
Венгрия
Чехия
11
9.09
Германия
Япония
14
8.09
Узбекистан U21
Россия U21
33
7.09
Уэльс
Южная Корея
00
7.09
Австрия
Молдавия
11
7.09
Норвегия
Иордания
60
7.09
Египет (олимп.)
Россия
11
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
18:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Молодежная сборная России обыграла команду Узбекистана

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу одержала победу над сверстниками из Узбекистана в товарищеском матче.

Россия U21
Узбекистан U21Товарищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба сборной России

Встреча, прошедшая в Бухаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Алексей Колтаков (2-я минута) и Илья Ишков (15). На 65-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист хозяев Алиджон Бекмуродов.

В матче принимали участие футболисты не старше 18 лет.

В пятницу молодежные сборные России и Узбекистана сыграли вничью — 3:3.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Боюсь, дальше будет хуже': дядя Ангелопола раскрыл правду о племяннике
Первые слезы. Сезон в фигурном катании начался со скандала
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь