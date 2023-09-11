Карпин объяснил решение взять четырех вратарей на матч со сборной Катара

На матч отправилось четыре вратаря — Михаил Кержаков, Илья Лантратов, Илья Помазун и Матвей Сафонов. Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил журналистам, что на игру поедут три вратаря, а предпочтение отдается Сафонову.

«Виталию Витальевичу нужно было для продуктивной работы парное количество вратарей: двое поехали в Египет, четверо — сюда. Решили свозить, отцеплять никого не стали», — сказал Карпин.

«Сколько сыграет? Все четверо, по 15 минут. Может, два», — ответил Карпин в шутку.

Товарищеский матч между сборными России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб», встреча начнется в 18:15 мск. «Все доехали, все в порядке, соответственно, все готовы [сыграть завтра], — отметил Карпин. — Итоги сбора будем подводить после завтрашней игры. Понятно, что заниматься с двумя командами было необычно — так не совсем принято, но мы и живем в необычное время».

Сборная России с 4 по 12 сентября проводит сбор в Новогорске. Национальная команда была разделена на две группы, в первую вошли футболисты до 23 лет, у них были запланированы две товарищеские игры с олимпийской сборной Египта. Вторая группа проведет товарищеский матч с командой Катара.