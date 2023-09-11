Сборная России проиграла Египту во втором товарищеском матче

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Счет в игре на 7-й минуте открыл нападающий сборной России Сергей Пиняев. Он реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме два гола забили футболисты Египта. На 68-й минуте счет сравнял Ахмед Фавзи, а через 4 минуты Араби Бадр вывел команду вперед.

Первый товарищеский матч между Россией и Египтом состоялся 7 сентября и завершился вничью (1:1).