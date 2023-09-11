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21:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России проиграла Египту во втором товарищеском матче

Сборная России не смогла обыграть олимпийскую команду Египта во втором товарищеском матче — 1:2. Встреча прошла в Суэце.

Египет (олимп.)
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Источник: Без источника

Счет в игре на 7-й минуте открыл нападающий сборной России Сергей Пиняев. Он реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме два гола забили футболисты Египта. На 68-й минуте счет сравнял Ахмед Фавзи, а через 4 минуты Араби Бадр вывел команду вперед.

Первый товарищеский матч между Россией и Египтом состоялся 7 сентября и завершился вничью (1:1).

Следующий матч российская сборная проведет во вторник, 12 сентября, против команды Катара. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Египет (олимп.)
2:1
Первый тайм: 0:1
Россия
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