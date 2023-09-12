«Все готовы»: сборная России во вторник сыграет с Катаром

Катар — страна-организатор чемпионата мира — 2022. На домашнем турнире национальная команда этой страны не смогла выйти из группы со сборными Нидерландов, Сенегала и Эквадора, заняв четвертое место в квартете. Таким образом, она стала худшей в истории мировых первенств за всю историю. Та же сборная ЮАР в 2010 году тоже не вышла из группы, но заняла третье место, опередив команду Франции, но уступив сборным Уругвая и Мексики. Все остальные сборные стран-организаторов в зависимости от формата турнира как минимум выходили из своих групп, или проходили хотя бы один раунд плей-офф.

Сборная Катара входит в десятку сильнейших в Азии занимает шестое место в июльском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), выше располагаются команды Японии, Ирана, Австралии, Южной Кореи и Саудовской Аравии. В сводном рейтинге всех сборных мира катарская команда занимает 59-е место (1395,57 очка).

Футбол Товарищеские матчи 2023 12.09.2023, 18:15 Катар - Россия -

Сборная России же спустя полтора года после введения санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) занимает 38-е место. После начала событий на Украине россияне лишились права сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира — 2022 в Катаре, а также не были допущены до отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 в Германии. С момента введения ограничений команда под руководством главного тренера Валерия Карпина провела семь товарищеских матчей. Россияне обыграли сборные Киргизии (2:1) и Ирака (2:0), а также сыграли вничью со сборными Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0) и Ирана (1:1). В сентябре до матча в Аль-Вакре национальная команда, составленная из игроков не старше 23 лет, дважды сыграла с олимпийской сборной Египта (первый матч завершился со счетом 1:1, второй — 1:2).

За полтора года с начала действия санкций сборная России потеряла три строчки в рейтинге ФИФА. В его редакции от 10 февраля 2022 года команда располагалась на 35-й строчке. При этом, как сообщили РИА Новости в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), предстоящий матч в Катаре не будет учтен в новой версии рейтинга. Все дело в том, что в этой товарищеской игре будет разрешено больше замен, чем в официальных матчах.

«Все готовы сыграть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне встречи заявил журналистам, что все футболисты команды готовы сыграть в предстоящем товарищеском матче с катарцами. «Раз все доехали и в порядке, соответственно, все готовы сыграть», — сказал он.

«В Катаре не первый раз, ничего нового не увидели, кроме этого стадиона. Могу сказать, что прохладно (стадионы чемпионата мира оборудованы системой кондиционирования — прим. ред.). Это лучше, чем тут же за стадионом. Без понятия, может ли система кондиционирования повлиять на состояние игроков. Лично я в первый раз на таком стадионе, не знаю, как скажется на состоянии футболистов», — добавил главный тренер сборной России.

Также с журналистами накануне матча пообщался полузащитник Дмитрий Баринов, которому в понедельник исполнилось 27 лет. Представители российских СМИ подарили хавбеку торт со свечами. «Ребята подходили, поздравляли. Потом на теории Валерий Георгиевич и вся команда поздравили. Ничего не желал, поздравил с днем рождения. Сам себе желаю здоровья. С остальным справлюсь. Каждый раз задуваю свечки — ничего не происходит. Просто пожелаю себе крепкого здоровья», — сказал он.

Баринов отметил, что уже был в Катаре на финале чемпионата мира — 2022.

Все супер, но жарко, никогда не сталкивался с такой жарой. На стадионе все условия — поле хорошее, кондиционер работает. Осталось в футбол играть. Дмитрий Баринов

«Там был чемпионат мира, а здесь товарищеский матч, двоякие ощущения. Но хорошо, что Катар согласился с нами играть. Хороший соперник, должна получиться хорошая игра. Соперник достаточно неплохой. Сравнить можно плюс-минус с Ираном. Но давайте дождемся завтрашнего матча», — резюмировал Баринов. История встреч сборных Катара и России.

Сборные Катара и России встретятся в четвертый раз в истории. Причем три предыдущие встречи также прошли на Ближнем Востоке. Первая из них состоялась в 1996 году и завершилась победой россиян со счетом 5:2. Голами у победителей тогда отметились Сергей Кирьяков (дубль), Андрей Канчельскис, Игорь Колыванов и Александр Мостовой. В том составе на поле стадиона «Халифа» в Дохе выходили нынешние тренеры сборной России — Валерий Карпин, Виктор Онопко и Юрий Никифоров. Последний в концовке получил красную карточку и косвенно помог катарцам сократить отставание в счете до трех мячей.

После этого сборные двух стран не встречались на протяжении 15 лет. В марте 2011 года, через четыре месяца после того, как Россия и Катар получили права на проведение чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах, состоялся второй товарищеский матч, который завершился вничью — 1:1. Пропустив в начале первого тайма, команда под руководством Дика Адвоката сумела сравнять счет усилиями Романа Павлюченко.

В третий раз команды сошлись в конце 2016 года. То был не лучший отрезок подготовки сборной России к домашнему чемпионату мира. До очередной игры в Дохе были ничья со сборной Турции (0:0), победа над командой Ганы (1:0) и поражение от сборной Коста-Рики (3:4). В этот раз игра началась для подопечных Станислава Черчесова удачно — уже на пятой минуте Александр Самедов открыл счет в матче. Катарцы еще до перерыва дважды били пенальти, один из которых — мимо. После перерыва хозяева вышли вперед, но сборная России в самой концовке упустила возможность уйти от поражения — удар Александра Кокорина с одиннадцатиметровой отметки отразил вратарь. Итог — поражение со счетом 1:2.

Впереди четвертая серия. У Валерия Карпина и его команды есть все шансы для того, чтобы напомнить катарцам, с чего началось футбольное противостояние двух стран в далеком 1996-м.