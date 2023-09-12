Адиев рассказал о встрече с Головкиным после победы над Северной Ирландией
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о встрече с известным боксером Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о встрече с известным боксером Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
10 сентября сборная Казахстана в рамках отбора на Евро-2024 обыграла в Астане команду Северной Ирландии со счетом 1:0. Головкин посетил эту встречу.
«С Геннадием Головкиным, великим человеком и очень простым в общении. Обменялись мнениями и поговорили о спорте.
Был рад такой встрече, Геннадий рассказал, что всем сердцем болеет за сборную Казахстана и всегда следит за нашими результатами. А результаты действительно впечатляющую, искренне заявил он. Для меня это очень приятные слова от такого мастера в спорте», — написал он в соцсетях.
Следующие два матча отбора на Евро-2024 Казахстан проведет на выезде — сыграет против Дании (14 октября) и Финляндии (17 октября). В свою очередь, Северная Ирландия примет дома Сан-Марино и Словению.