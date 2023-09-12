Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Иордания
Футбол. Сборные
1-й тайм
Катар
Россия
00
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Испания
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Северная Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швейцария
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Косово
Футбол. Сборные
21:45
Шотландия
Англия
Футбол. Сборные
22:00
Германия
Франция
Футбол. Сборные
15:20
Япония
Турция
42
Все события
Фоторепортажи
21«Факел» погасил ЦСКА
23Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
16:45 (мск), источник: Vesti.kz

Адиев рассказал о встрече с Головкиным после победы над Северной Ирландией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о встрече с известным боксером Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
Наверх
Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

10 сентября сборная Казахстана в рамках отбора на Евро-2024 обыграла в Астане команду Северной Ирландии со счетом 1:0. Головкин посетил эту встречу.

«С Геннадием Головкиным, великим человеком и очень простым в общении. Обменялись мнениями и поговорили о спорте.

Был рад такой встрече, Геннадий рассказал, что всем сердцем болеет за сборную Казахстана и всегда следит за нашими результатами. А результаты действительно впечатляющую, искренне заявил он. Для меня это очень приятные слова от такого мастера в спорте», — написал он в соцсетях.

Следующие два матча отбора на Евро-2024 Казахстан проведет на выезде — сыграет против Дании (14 октября) и Финляндии (17 октября). В свою очередь, Северная Ирландия примет дома Сан-Марино и Словению.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь