Адиев рассказал о встрече с Головкиным после победы над Северной Ирландией

«С Геннадием Головкиным, великим человеком и очень простым в общении. Обменялись мнениями и поговорили о спорте.



Был рад такой встрече, Геннадий рассказал, что всем сердцем болеет за сборную Казахстана и всегда следит за нашими результатами. А результаты действительно впечатляющую, искренне заявил он. Для меня это очень приятные слова от такого мастера в спорте», — написал он в соцсетях.