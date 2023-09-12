Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара в товарищеском матче

У катарцев мяч на 70-й минуте забил Ахмед Алаэльдин. В составе сборной России отличился Александр Солдатенков (89).

Результат матча между сборными России и Катара не будет учтен в рейтинг Международной федерации футбола. Главный тренер российской команды Валерий Карпин использовал 11 замен. В составе сборной России дебютировали вратарь Илья Лантратов, защитники Сергей Волков и Дмитрий Скопинцев, нападающий Александр Юшин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.