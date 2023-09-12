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21:17 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч юношеской сборной Казахстана по футболу на международном турнире

Юношеская сборная Казахстана по футболу U-19 разгромила команду ОАЭ на турнире Slovenia Nations Cup-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан U21
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Источник: Соцсети

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казахстанской сборной. Забитыми голами отметились: Олжас Байбек (32-я минута), Глеб Валгушев (54) и Тамерлан Агиманов (67).

Отметим, что ранее казахстанцы сумели сломить сопротивление соперников из Саудовской Аравии — 3:2 и с аналогичным счетом, уступили португальцам.

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