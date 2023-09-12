Разгромом завершился матч юношеской сборной Казахстана по футболу на международном турнире
Юношеская сборная Казахстана по футболу U-19 разгромила команду ОАЭ на турнире Slovenia Nations Cup-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан U21
Юношеская сборная Казахстана по футболу U-19 разгромила команду ОАЭ на турнире Slovenia Nations Cup-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казахстанской сборной. Забитыми голами отметились: Олжас Байбек (32-я минута), Глеб Валгушев (54) и Тамерлан Агиманов (67).
Отметим, что ранее казахстанцы сумели сломить сопротивление соперников из Саудовской Аравии — 3:2 и с аналогичным счетом, уступили португальцам.