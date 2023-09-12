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21:21 (мск), источник: ТАСС

Карпин заявил, что сборная Катара по футболу играет интенсивнее «Зенита»

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 12 сентября. /ТАСС/. Интенсивность игры сборной Катара по футболу выше, чем у петербургского «Зенита». Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник сборная России сыграла вничью с командой Катара (1:1) в выездном товарищеском матче.

«Первые 20−25 минут понравились, это то, чего бы хотелось видеть от сборной, но на протяжении хотя бы 70−80 минут. Дальше надо разбираться, что произошло: либо силы нас покидают, либо концентрацию теряем», — сказал Карпин.

«Игрокам я сказал всю правду в лицо, но это была правда для футболистов. Слова [защитника сборной России] Сергея Волкова об интенсивности сборной Катара, что физически было сложно с ней играть? Он вам и дал ответ, это говорит футболист, который играет в “Краснодаре” — лидере чемпионата. Вот и все. Грустно, но что делать? Надо работать и работать надо в клубах, потому что игроки говорят, что, как оказывается, даже против Катара интенсивность выше, чем против “Зенита”. Согласен ли я с ним? На 500%», — добавил Карпин.

Сборная Катара занимает 59-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), российская команда находится на 38-й строчке. «Зенит» является чемпионом России пяти последних сезонов.

Катар
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Россия
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