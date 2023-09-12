Карпин заявил, что сборная Катара по футболу играет интенсивнее «Зенита»

«Первые 20−25 минут понравились, это то, чего бы хотелось видеть от сборной, но на протяжении хотя бы 70−80 минут. Дальше надо разбираться, что произошло: либо силы нас покидают, либо концентрацию теряем», — сказал Карпин.

«Игрокам я сказал всю правду в лицо, но это была правда для футболистов. Слова [защитника сборной России] Сергея Волкова об интенсивности сборной Катара, что физически было сложно с ней играть? Он вам и дал ответ, это говорит футболист, который играет в “Краснодаре” — лидере чемпионата. Вот и все. Грустно, но что делать? Надо работать и работать надо в клубах, потому что игроки говорят, что, как оказывается, даже против Катара интенсивность выше, чем против “Зенита”. Согласен ли я с ним? На 500%», — добавил Карпин.