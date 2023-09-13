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10:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Его слова приводит ТАСС.

Катар
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Источник: Чемпионат.com

«Я его [совет уезжать из Российской премьер-лиги] уже давал 586 тысяч раз, кто может, уезжайте. Могу сказать это еще раз. Лига будет слабее? Зато те, кто будет играть там, пусть 20 человек, но они будут сильными», — заявил Карпин.

Ранее 12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Катара со счетом 1:1. 11 сентября российские футболисты проиграли олимпийской команде Египта 1:2. Таким образом, на счету команды Карпина в 2023 году три ничьих, одна победа и одно поражение.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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