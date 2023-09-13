Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы

«Я его [совет уезжать из Российской премьер-лиги] уже давал 586 тысяч раз, кто может, уезжайте. Могу сказать это еще раз. Лига будет слабее? Зато те, кто будет играть там, пусть 20 человек, но они будут сильными», — заявил Карпин.