«В раздевалке сказал игрокам сборной России всю правду». Мощные слова Карпина после Катара

Сборная России сыграла с Катаром вничью — начала бодро, а потом что-то сломалось: то ли игроки устали, то ли потеряли концентрацию. От этого матча остались двоякие чувства: с одной стороны, матч товарищеский, особо ничего не значит, а с другой — иных игр у нас сейчас нет, поэтому каждая встреча всё же имеет значение.

Итоги матча (и сбора) подвёл главный тренер команды Валерий Карпин.

— Первые 20−25 минут матча понравились — это то, что хотелось бы видеть в исполнении сборной в принципе, — начал он. — Но только на протяжении не 25 минут, а 70−80.

— А дальше что произошло?

— Надо разбираться. Либо силы нас покидают, либо концентрация.

— Игроки сказали, что вы поговорили с ними по душам. Что было, если не секрет?

— Сказал им всю правду в лицо.

— В чём заключается эта правда?

— Эта информация и правда для футболистов.

— Сергей Волков сказал нам, что было очень тяжело играть физически.

— Вот вам и ответ, что я сказал футболистам. Волков вам всё ответил. Это футболист, который играет в «Краснодаре». Команде, которая идёт на первом месте. Он сказал, что здесь, с Катаром, другая интенсивность, чем в чемпионате России? Ну вот и всё.

— Не грустно?

— Грустно. А что делать?

— Работать.

— Работать, и работать прежде всего с клубами. Футболисты сюда приезжают из клубов. А потом оказывается, что интенсивность с Катаром выше, чем с «Зенитом». Не я это сказал.

— Вы с ним согласны?

— На 500%.

В ИГРЕ СЕРГЕЙ ВОЛКОВ | Источник: Чемпионат.com

— Можете выделить игроков, чьи действия вам сегодня понравились?

— Не хочу никого выделять. Понятно, что кто-то понравился больше, кто-то — меньше. Выделять отдельно не хотел бы.

— Сейчас уже можно подвести итоги сборов. Что можете сказать?

— Итог сборов такой: ребята отработали, пытались — кто-то лучше, кто-то хуже — выполнять то, что были должны. К сожалению, только на протяжении 20 минут. Но они показали, что могут так играть.

— Головин, который играет в европейском клубе, сильно выделяется на фоне остальных?

— Да. По всем компонентам. Он выделяется.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (СПРАВА) | Источник: Чемпионат.com

— Если прямо завтра нас вернули бы в отборочные чемпионата Европы, эта сборная на что могла бы претендовать?

— Она бы вышла. На что ещё бы она могла претендовать? На невылет? Конечно, на попадание на чемпионат Европы или мира. Был же отбор последний.

— Но сейчас другая команда.

— Кто другой в команде? Кого нет? Алексея Миранчука не было в последних играх. Дивеева, Осипенко тоже не было. И что? Эта же сборная, без двух-трёх игроков, полтора-два года назад закончила на втором месте.

— За два года состояние и ситуация поменялись.

— Это понятно. Но мотивация была бы другая.

— Если говорить о том, что игра сборной России — отражение уровня РПЛ, то за последние два года уровень чемпионата, получается, упал?

— Для этого даже не надо смотреть матчи сборной. По-моему, об этом сказали уже все. Уровень чемпионата упал.

— В чём причина?

— В отъезде сильных футболистов.

ВАЛЕРИЙ КАРПИН | Источник: Чемпионат.com

— Вам тяжело находить мотивацию на такие матчи?

— Мне — нет. У меня есть и мотивация, и интерес посмотреть, что футболисты могут или не могут сделать в нынешнем состоянии по разным причинам.

— На товарищеские матчи у сборной есть проблема с мотивацией?

— Она тоже присутствует. Это не самая главная проблема, но она, естественно, есть. Давайте так: если бы это был официальный матч, Джикию бы мы не заменили. Ну, например.

— Что нужно сделать вам как тренеру, чтобы игроки бились за сборную?

— Они и бились. Если бы они не бились, то не сравняли бы счёт.

— Но результат неудовлетворительный.

— Хорошо. И?

— Что вам делать как тренеру в такой ситуации?

— Как вы сказали — мотивировать, если надо игроков мотивировать выступать за сборную.

— Есть другие игроки, которых не надо мотивировать?

— Назовите их. Вы всегда спрашиваете: «Зачем вызвали этого футболиста?» Но не называете, кого я должен был вызвать вместо.

— Ну, Сергеев, например.

— В следующем матче выйдет Сергеев и сыграет так же, как сегодня Чалов и Соболев. Что вы тогда скажете?

— Есть ли понимание по составу на октябрь? Может, приедет Захарян?

— Посмотрим. Если они будут играть и не травмируются, может, приедут.

— Можно ли сейчас критиковать сборную или нужно понимать, что мы работаем на будущее?

— Конечно, можно. А что ещё делать?

— Смириться и ждать, что мы готовимся к будущему.

— Мы об этом и так говорим. Какой толк? Об этом сказали миллион раз. От того, что я скажу, что-то изменится? 100% нет.

— Вы не хотите дать совет уезжать из РПЛ всем, у кого есть хотя бы малейшая возможность?

— Я уже давал его 586 тысяч раз. И что? Кто может уехать — уезжайте. Ещё раз говорю.

— Тогда наша лига станет ещё слабее.

— Зато те 20 человек, которые будут играть в Европе, станут сильнее. Как это работает в Хорватии.

— Вы устали за эти 10 дней?

— Я за полтора года привык к перелётам. Нормально. От них не устаю. Если бы надо было ехать ещё шесть часов на автобусе в одну сторону, потом восемь — в другую, тогда, наверное, устал бы. Сейчас вообще кайф. Слетали в Египет, всего за два часа доехали до Суэца. Сюда вообще прилетели напрямую в гостиницу. Сказка!

— Как переживаете сентябрь эмоционально? И в сборной, и в «Ростове» всё не так легко.

— Нормально. Обыкновенно.

— Глебов говорил, что вы стали больше нервничать.

— Естественно. Ещё бы я не нервничал.

— Как меньше нервничать? Можете дать совет?