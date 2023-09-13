Германия не побеждала Францию дома с 1987 года
Сборная Германии переиграла команду Франции на своём поле впервые за последние 36 лет, сообщает L"Equipe.
Сборная Германии переиграла команду Франции на своём поле впервые за последние 36 лет, сообщает L"Equipe.
Бундестим прервала безвыигрышную серию из четырёх матчей (две ничьих и два поражения), которая тянулась с 1987 года. 12 августа 1987 года победу сборной Германии (2:1) принёс дубль Руди Фёллера, который временно исполнял обязанности тренера немецкой команды во время последний встречи.
Напомним, вчера, 12 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Германии и Франции. Финальный свисток зафиксировал счёт 2:1 в пользу Бундестим. На четвёртой минуте встречи нападающий сборной Германии Томас Мюллер открыл счёт с передачи Бенджамина Хенрихса. Долгое время этот гол оставался единственным в игре, а в концовке игры соперники обменялись точными ударами. На 87-й минуте Лерой Зане с передачи Кая Хаверца удвоил преимущество немцев, но спустя две минуты Антуан Гризманн с пенальти размочил счёт.