Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Польши

68-летний португалец возглавлял команду с января 2023 года. Под его руководством поляки провели 6 матчей, одержали 3 победы и потерпели 3 поражения.

Сборная Польши занимает четвертое место в таблице E отборочного турнира Евро-2024 с 6 очками в 5 матчах. В последней игре команда уступила Албании (0:2), возглавляющей группу с 10 очками в 5 встречах.