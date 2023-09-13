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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
20:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Польши

Польский футбольный союз объявил об отставке Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной страны.

Польша
ПортугалияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

68-летний португалец возглавлял команду с января 2023 года. Под его руководством поляки провели 6 матчей, одержали 3 победы и потерпели 3 поражения.

Сборная Польши занимает четвертое место в таблице E отборочного турнира Евро-2024 с 6 очками в 5 матчах. В последней игре команда уступила Албании (0:2), возглавляющей группу с 10 очками в 5 встречах.

Албания
2:0
Первый тайм: 1:0
Польша
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