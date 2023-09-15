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19:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Суд запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Эрмосо

Суд запретил бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу приближаться к футболистке сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает Europa Press.

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Источник: AFP 2023

15 сентября состоялось первое заседание по делу Рубиалеса. Функционеру запретили общаться со спортсменкой и приближаться к ней более чем на 200 метров. При этом было отклонено требование прокуратуры обязать экс-главу RFEF являться в суд раз в две недели и конфисковать его активы.

8 сентября прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF, поцеловавшему капитана команды Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира среди женщин 2023 года, предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении.

На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

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