Испанские футболистки требуют изменений в составе федерации после скандала
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболистки сборной Испании продолжают требовать изменения структуры Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболистки сборной Испании продолжают требовать изменения структуры Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Футболистки направили заявление в RFEF, в котором отметили, что внесенных кадровых решений — отставки Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF — недостаточно. Они требуют провести реструктуризацию президентского кабинета, сферы коммуникаций и маркетинга, а также управления по вопросам честности и неподкупности RFEF. В августе футболистки испанской сборной уже выступали с заявлением, тогда они отказались выступать за национальную команду, если руководство RFEF сохранится в том же составе.
«На сегодняшний день произошедших изменений недостаточно. Мы хотим, чтобы игроки чувствовали себя в безопасном месте, где женщин уважают, мы стремимся к такому женскому футболу, где мы можем показать максимальную производительность», — написано в заявлении Ассоциации профессиональных футболисток (FUTPRO) в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).
Во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными. Глава RFEF принес извинения за свое поведение, однако федерация созвала внеочередную ассамблею, во время выступления на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде. Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом. В воскресенье стало известно, что испанец покинул пост президента организации. RFEF подтвердила его отставку. В понедельник Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса уголовное дело.