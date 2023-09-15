Испанские футболистки требуют изменений в составе федерации после скандала

Футболистки направили заявление в RFEF, в котором отметили, что внесенных кадровых решений — отставки Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF — недостаточно. Они требуют провести реструктуризацию президентского кабинета, сферы коммуникаций и маркетинга, а также управления по вопросам честности и неподкупности RFEF. В августе футболистки испанской сборной уже выступали с заявлением, тогда они отказались выступать за национальную команду, если руководство RFEF сохранится в том же составе.

«На сегодняшний день произошедших изменений недостаточно. Мы хотим, чтобы игроки чувствовали себя в безопасном месте, где женщин уважают, мы стремимся к такому женскому футболу, где мы можем показать максимальную производительность», — написано в заявлении Ассоциации профессиональных футболисток (FUTPRO) в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).