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20:01 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу прибыла в Италию на суперфинал Евролиги

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу прибыла в Италию на суперфинал Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

На турнире в городе Альгеро главный тренер белорусов испанский специалист Николас Альварадо рассчитывает на 12 футболистов:

вратари — Владимир Устинович, Михаил Августов;

полевые игроки — Вадим Бокач, Иван Константинов, Игорь Бриштель, Анатолий Рябко, Евгений Новиков, Егор Гордецкий, Юрий Петровский, Артемий Дрозд, Никита Чайковский, Олег Гапон.

В стартовом поединке предварительной группы А белорусы 19 сентября сыграют с командой Молдовы, 20 сентября встреча с греками, 21 сентября игра с итальянцами.

Составы остальных групп:

  • В — Швейцария, Азербайджан, Турция, Румыния;
  • C — Португалия, Франция, Эстония, Дания;
  • D — Испания, Польша, Германия.

После завершения первого этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из каждой группы.

В 2021 году белорусы впервые в истории завоевали серебряные медали Евролиги, в прошлом сезоне они не играли, а победителями стали швейцарцы.

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