Сборная Беларуси по пляжному футболу прибыла в Италию на суперфинал Евролиги

На турнире в городе Альгеро главный тренер белорусов испанский специалист Николас Альварадо рассчитывает на 12 футболистов:

вратари — Владимир Устинович, Михаил Августов;

полевые игроки — Вадим Бокач, Иван Константинов, Игорь Бриштель, Анатолий Рябко, Евгений Новиков, Егор Гордецкий, Юрий Петровский, Артемий Дрозд, Никита Чайковский, Олег Гапон.

В стартовом поединке предварительной группы А белорусы 19 сентября сыграют с командой Молдовы, 20 сентября встреча с греками, 21 сентября игра с итальянцами.

Составы остальных групп:

В — Швейцария, Азербайджан, Турция, Румыния;

C — Португалия, Франция, Эстония, Дания;

D — Испания, Польша, Германия.

После завершения первого этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из каждой группы.