Сборная Беларуси по пляжному футболу прибыла в Италию на суперфинал Евролиги
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу прибыла в Италию на суперфинал Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу прибыла в Италию на суперфинал Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На турнире в городе Альгеро главный тренер белорусов испанский специалист Николас Альварадо рассчитывает на 12 футболистов:
вратари — Владимир Устинович, Михаил Августов;
полевые игроки — Вадим Бокач, Иван Константинов, Игорь Бриштель, Анатолий Рябко, Евгений Новиков, Егор Гордецкий, Юрий Петровский, Артемий Дрозд, Никита Чайковский, Олег Гапон.
В стартовом поединке предварительной группы А белорусы 19 сентября сыграют с командой Молдовы, 20 сентября встреча с греками, 21 сентября игра с итальянцами.
Составы остальных групп:
После завершения первого этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из каждой группы.
В 2021 году белорусы впервые в истории завоевали серебряные медали Евролиги, в прошлом сезоне они не играли, а победителями стали швейцарцы.