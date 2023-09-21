«Возможность перехода в Азию до конца года есть, переговоров с УЕФА об этом не ведем». Интервью Дюкова

Президент РФС Александр Дюков в последнее время нечасто общается с журналистами. Но когда такие встречи происходят, делаются важные заявления. 21 сентября на открытии проекта «Футбол в школе» Александр Дюков ответил на интересующие прессу и болельщиков вопросы — в том числе о ближайших матчах сборной России, переходе в Азию и словах президента УЕФА Александера Чеферина.

Ведем переговоры с командами с Африканского континента

— В СМИ сообщают, что сборная России может сыграть с Камеруном.

— 12 октября мы проведем игру с Камеруном, это будет домашняя встреча. Скорее всего, она состоится в Москве. Поскольку «Лужники» будут заняты, это будет другой стадион. Скорее всего «ВТБ Арена».

— Не возникнет проблем с запуском билетной программы на матч с Камеруном?

— До того момента, пока не подпишем все документы, мы не можем объявлять о запуске программы. Если переговоры завершатся раньше, сможем объявить о запуске ранее.

— Какова вероятность, что сборная Камеруна не откажется от матча с Россией вновь?

— Не могу это гарантировать.

— С кем-то еще есть договоренности?

— Ведутся переговоры с несколькими сборными. Объявим, когда договоримся.

— Можете назвать хотя бы континент?

— В том числе с командами с Африканского континента.

— Какова вероятность сыграть с европейской сборной в ближайшее время?

— Женская сборная на Турнире развития УЕФА проведет матч со словенской командой. Но сомневаюсь, что в ближайшие два месяца наша первая мужская сборная сыграет с командой из Евросоюза.

Александер Чеферин | Источник: Reuters

Наше общение с УЕФА доверительное и прямое

— Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды не вернутся в международный футбол, пока не закончится СВО. Как вы к этому относитесь?

— Считаю это неправильным и никогда не комментирую слова, которые приведены в незнакомом издании (речь о сербском сайте Sportklub. — Прим. «СЭ»). Вы слышали ранее о таком издании? Я — нет. Есть видеозапись интервью, на ней нет этих слов. У нас прямая коммуникация УЕФА. Если у нас есть какая-то позиция, которую мы хотим донести до УЕФА, то делаем это напрямую, без посредников. Как и они. Наше общение с УЕФА доверительное, прямое. Если УЕФА есть что нам сказать, они поступают так же.

— Какая была ваша первая реакция, когда прочитали эти слова?

— В нашей коммуникации мы руководствуемся тем, что говорим и общаемся напрямую. Нам не нужны посредники. При всем уважении к журналистам, но я не привык доверять тому, что вижу в СМИ, а тем более — в тех, что вижу первый раз.

— Удивились ли?

— Какая-то газета что-то написала. А как вы реагируете на то, что непонятное вам издание пишет что-то, что вы знаете лучше?

— Какие сейчас отношения с УЕФА?

— Мы продолжаем работать. Говорил это много раз, не хочу повторяться.

— Как УЕФА реагирует на вступление крымских клубов в ФНЛ?

— Наверное, вопрос надо задать коллегам. Не видел никаких писем от них.

— Карасев съездил на сборы УЕФА в Швейцарию. Какие отзывы?

— Это очень сильный судья, которому доверяют. Он провел множество больших матчей в качестве рефери. Это приглашение говорит о том, что ему доверяют, что он в обойме, его рассматривают в качестве одного из кандидатов на ближайшие матчи.

Александр Дюков | Источник: РИА "Новости"

Шансы отобраться на ЧМ-2026 не потеряны

— Возможен ли переход в Азию?

— Действительно такая возможность есть. Мы держим ее в уме, исходя из того, что для нас важны официальные матчи. На данный момент какие-то переговоры с УЕФА о смене конфедерации и переходе в Азию мы не ведем. Хотя теоретическая возможность есть.

— Что делать РФС сейчас?

— Мы ведем переговоры. В зависимости от результатов переговоров нужно будет принимать решение. Либо мы остаемся в УЕФА, либо рассматриваем возможность смены конфедерации. Решение может быть принято в конце года. Нужно понимать, что мы не можем просто сменить конфедерацию без согласия со стороны УЕФА. Это не решение президента и исполкома РФС. Хочу, чтобы в таких решениях была консолидация всей футбольной общественности.

— Вы сказали, что до конца года надо принять решение. Это относится к рабочей группе, в которую входят ФИФА, УЕФА?

— Нет, у нас будет теоретическая возможность этот переход совершить.

— А есть ли смысл в этом, если не сможем участвовать в отборочных матчах чемпионата мира-2026?

— Это и требует обсуждения. Чтобы принять участие в отборе, нужно подтверждение и согласие со стороны ФИФА, которого у нас на данный момент нет.

— Потеряны ли шансы отобраться на чемпионат мира?

— Нет.

Валерий Карпин | Источник: РИА "Новости"

Ответ Карпина про отъезд игроков в Европу был вырван из контекста

— Как оцените игру сборной России против Катара?

— В конце матча после ряда замен вернули себе инициативу. Хорошо, что удалось сравнять счет и закончить игру вничью. Важно, что эти матчи состоялись — это хорошая возможность для игроков проверить себя. Понятно, что есть определенная недооценка сборной Катара, в том числе и общественным мнением. Безусловно, она на чемпионате мира выглядела неярко. Но это уже другая команда, более сильная.

— У вас нет ощущения, что интерес к сборной России сейчас падает?

— Мы можем определить это рейтингами, долями просмотров, охватом. Снижения этих показателей не видим.

— Можно ли утверждать, что сборная России соберет полный стадион в октябре?

— Будет хорошая возможность это проверить 12 октября.

— Как отреагировали на ситуацию, которая произошла с Русланом Литвиновым и его травмой?

— Находился на связи с нашим тренерским штабом, обсуждаем состояние того или иного игрока. Первый раз услышал, что у Литвинова есть какое-то повреждение.

— Как отреагировали на слова Карпина о совете футболистам уезжать из РПЛ?

— Ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический. На футбольный вопрос был дан ответ — Валерий Георгиевич говорил, что футболистам надо выходить из зоны комфорта и постараться вылезти из теплой ванны. Со стороны РФС мы заинтересованы, чтобы футболисты оставались здесь, прогрессировали, развивались. Все заинтересованы в развитии игроков. В августе меня спрашивали об отъезде Захаряна, и я сказал: «Жаль». Он перспективный игрок, который мог бы быть украшением чемпионата.

— Вокруг Захаряна ходят слухи, что он может сменить спортивное гражданство. Получал ли РФС какие-то запросы об этом?

— На данный момент нет.

— Насколько важна школьная футбольная лига?

— Это очень важный элемент нашего флагманского проекта «Футбол в школе». Вы знаете, что мы целенаправленно и системно развиваем детский массовый футбол. Мы все прекрасно помним «Кожаный мяч». Помним 70−80-е годы, когда наши дворы и многие промышленные предприятия имели футбольные поля. На этих футбольных полях играли как взрослые команды, так и дети. К сожалению, этот массовый футбол, детский футбол, «Кожаный мяч» в 90-е годы мы потеряли. Естественно, чтобы добиваться успехов в футболе, в том числе и профессиональном, нам нужна массовость, нам нужно развивать массовый футбол.

Футбольная инфраструктура в основном покинула дворы, но она осталась в школах: это или спортивные залы, или спортивные площадки при школах. И вот эту инфраструктуру мы можем использовать.

Также есть преподаватели физкультуры, которые могут стать отличными детскими тренерами. Мы их обучаем, выдаем лицензию, методички для проведения тренировок, снабжаем школы спортивным инвентарем. Только в прошлом учебном году мы поставили 80 тысяч мячей в эти школы. В этом году, соответственно, количество школ увеличилось, мы поставили еще 80 тысяч мячей. То есть за два учебных года было передано 160 тысяч мячей. Также мы передаем фишки, манишки, — все, что нужно для проведения занятий. И как результат, уже в этом году, в этом проекте «Футбол в школе» участвует 4150 школ по всей стране — все регионы вовлечены. Школы этих регионов проводят третьи уроки физкультуры на базе футбола. Более миллиона детей, соответственно, занимаются футболом на уроках физкультуры.

Что еще важно: во многих школах, которые проводят третьи [футбольные] уроки физкультуры, создаются футбольные секции и проводятся дополнительные занятия. Естественно, когда ты занимаешься футболом, очень важна соревновательная практика. Без соревнований, без практики ты не можешь прогрессировать, поэтому важным элементом проекта «Футбол в школе» является Школьная футбольная лига. Сегодня мы, по сути, проводим первый финальный этап этого турнира, вы видите — 65 регионов, почти 100 команд принимают участие. Начиная с этого учебного года Школьная футбольная лига будет становиться все более регулярной, все более массовой.

В начале учебного года будут проводиться школьные этапы, затем — муниципальные. В конце учебного года будут региональные этапы. И в завершение будет всероссийский финал, который будет проводиться в сентябре, в начале нового учебного года на таких площадках, как «Лужники».

— Мы сегодня видели много женских команд, расскажите, как девочки занимаются футболом в школах, как набирают команды?