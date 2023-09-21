Монтелла официально стал главным тренером сборной Турции

Турецкая федерация футбола (TFF) в своём «твиттере» официально объявила о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Винченцо Монтеллы.

Минувшим летом Монтелла ушёл с поста главного тренера команды «Адана Демирспор», которую итальянец возглавлял с 2021 года. В сезоне-2022/2023 «Адана Демирспор» под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате Турции, набрав 69 очков, и квалифицировалась в Лигу конференций.

Вчера, 20 сентября, Турецкая федерация футбола (TFF) официально объявила об увольнении с поста главного тренера национальной команды Турции немецкого специалиста Штефана Кунца, который возглавлял турецкую сборную с 2021 года.