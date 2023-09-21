Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Юнион
Тулуза
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шериф
Рома
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Брайтон
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:00
Спарта П
Арис Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Бетис
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Ракув
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Спортинг
Футбол. Еврокубки
19:45
ЛАСК
Ливерпуль
13
Футбол. Еврокубки
19:45
Панатинаикос
Вильярреал
20
Футбол. Еврокубки
19:45
Ренн
Маккаби Хайфа
30
Футбол. Еврокубки
19:45
Серветт Ж
Славия Пр
02
Футбол. Еврокубки
19:45
Байер
Хеккен
40
Футбол. Еврокубки
19:45
Карабах
Мольде
10
Футбол. Кубок России
17:15
Оренбург
Факел
П 4:2
00
Все события
Фоторепортажи
19«Спартак» одержал крупнейшую за 19 лет сухую победу над СКА
16Ничья сборной России с Катаром
19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Монтелла официально стал главным тренером сборной Турции

Турецкая федерация футбола (TFF) в своём «твиттере» официально объявила о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Винченцо Монтеллы.
Турция
Наверх
Источник: AP 2023

Турецкая федерация футбола (TFF) в своём «твиттере» официально объявила о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Винченцо Монтеллы.

Минувшим летом Монтелла ушёл с поста главного тренера команды «Адана Демирспор», которую итальянец возглавлял с 2021 года. В сезоне-2022/2023 «Адана Демирспор» под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате Турции, набрав 69 очков, и квалифицировалась в Лигу конференций.

Вчера, 20 сентября, Турецкая федерация футбола (TFF) официально объявила об увольнении с поста главного тренера национальной команды Турции немецкого специалиста Штефана Кунца, который возглавлял турецкую сборную с 2021 года.

За пять матчей в квалификации к чемпионату Европы 2024 года турки набрали 10 очков и располагаются на второй строчке в отборочной группе D.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия возвращается в мировой спорт. Истерики соперников это остановят
Не Загитова главный кринж контрольных прокатов, её соведущий был ещё хуже!
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь