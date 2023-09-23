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11:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Романцев высказался о призыве Карпина к российским футболистам уезжать играть в Европу

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев специально для «СЭ» прокомментировал слова наставника национальной команды Валерия Карпина об отъезде игроков в Европу при первой возможности.

Россия
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Источник: Спорт-Экспресс

«Честно говоря, не ожидал на это такой шумной реакции, да еще с привкусом политики и безумными обвинениями в стремлении развалить наш футбол. Лично мне эта история представляется желанием придать сказанному тренером элемент скандальности. Сужу по вопросу, от которого так и попахивает провокацией. Если верить опубликованному тексту, то после матча с Катаром Карпина спросили: не хочет ли он дать совет уезжать из РПЛ всем, у кого есть хоть какая-то возможность? Известно, что способ получить зарубежный контракт в футболе только один — стабильная, высокого уровня игра, отвечающая требованиям клуба, который тебя приглашает. Иных возможностей выступать в другой стране быть не может. Замечу, что тех, кто за последние годы сумел заинтересовать европейские клубы, в нашем футболе — раз-два и обчелся», — сказал Романцев.

Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

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