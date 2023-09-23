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18:26 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы не вышли в финал Евролиги по пляжному футболу

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу не смогла пробиться в финал Евролиги в итальянском Альгеро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня в первом полуфинальном поединке белорусы уступили команде Испании с результатом 2:4. В середине второго периода один из лидеров белорусской дружины Игорь Бриштель с пенальти открыл счет, но потом испанцы трижды подряд поразили ворота Михаила Августова. В заключительной трети белорусы полность владели инициативой, много атаковали и Олег Гапон сократил разрыв до минимума, но тут же испанцы забили еще один мяч.

Завтра в решающем матче за золото испанцы встретятся с победителем второго полуфинала, в котором хозяева турнира итальянцы будут соперничать с португальцами. Белорусы поспорят за бронзу с неудачником второго полуфинала.

В предварительной группе А подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо разгромили команды Молдовы (9:1) и Греции (7:2), а также уступили итальянцам (2:4). В четвертьфинальном матче белорусы переиграли победителя прошлого сезона Евролиги команду Швейцарии с минимальным перевесом в счете — 4:3.

В 2021 году белорусы впервые в истории поднялись на пьедестал почета Евролиги, став серебряными призерами, уступив в финале португальцам (4:7). В прошлом сезоне сборная Беларуси не выступала в Евролиге, а победителями стали швейцарцы, победившие в решающем поединке португальцев, бронзу завоевали итальянцы.

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