Белорусы не вышли в финал Евролиги по пляжному футболу

Сегодня в первом полуфинальном поединке белорусы уступили команде Испании с результатом 2:4. В середине второго периода один из лидеров белорусской дружины Игорь Бриштель с пенальти открыл счет, но потом испанцы трижды подряд поразили ворота Михаила Августова. В заключительной трети белорусы полность владели инициативой, много атаковали и Олег Гапон сократил разрыв до минимума, но тут же испанцы забили еще один мяч.

Завтра в решающем матче за золото испанцы встретятся с победителем второго полуфинала, в котором хозяева турнира итальянцы будут соперничать с португальцами. Белорусы поспорят за бронзу с неудачником второго полуфинала.

В предварительной группе А подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо разгромили команды Молдовы (9:1) и Греции (7:2), а также уступили итальянцам (2:4). В четвертьфинальном матче белорусы переиграли победителя прошлого сезона Евролиги команду Швейцарии с минимальным перевесом в счете — 4:3.