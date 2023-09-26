Российские арбитры впервые за полтора года отработали матч под эгидой УЕФА

Матч группы 4 лиги C, который прошел в армянском Армавире, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победительниц отличились Асельхан Турлыбекова (27-я минута) и Арайлым Орынбасарова (57), у хозяек гол забила Вероника Асатрян (54).

Матч судила российская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной, которой помогали Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром была Надежда Горинова.

Российская бригада арбитров впервые за полтора года отработала международный матч под эгидой УЕФА. Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. От работы на международных матчах также были отстранены российские судьи.