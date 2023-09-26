Женская сборная Казахстана впервые за пять лет одержала победу

Источник: КФФ

Во встрече второго тура группы C4 Лиги C команда Мадияра Кембилова обыграла на выезде соперниц из Армении. Матч в Армавире завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе сборной Казахстана отличились Асельхан Турлыбекова (27 минута) и Арайлым Орынбасарова (57). У Армении гол на счету Вероники Асатрян (54).

Для Казахстана это первая победа с июня 2018 года, когда команда в рамках отбора на ЧМ-2019 обыграла Боснию и Герцеговину.

Отметим, что казахстанки в розыгрыше Лиги наций стартовали с выездной ничьей против Эстонии (0:0).

По окончании группового этапа станут известны команды, которые автоматически перейдут лигой выше/ниже, а также четыре участника первой финальной стадии Лиги наций (четыре победителя групп Лиги А).