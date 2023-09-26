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20:23 (мск), источник: Vesti.kz

Женская сборная Казахстана впервые за пять лет одержала победу

Женская сборная Казахстана по футболу одержала победу в матче Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КФФ

Во встрече второго тура группы C4 Лиги C команда Мадияра Кембилова обыграла на выезде соперниц из Армении. Матч в Армавире завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе сборной Казахстана отличились Асельхан Турлыбекова (27 минута) и Арайлым Орынбасарова (57). У Армении гол на счету Вероники Асатрян (54).

Для Казахстана это первая победа с июня 2018 года, когда команда в рамках отбора на ЧМ-2019 обыграла Боснию и Герцеговину.

Отметим, что казахстанки в розыгрыше Лиги наций стартовали с выездной ничьей против Эстонии (0:0).

По окончании группового этапа станут известны команды, которые автоматически перейдут лигой выше/ниже, а также четыре участника первой финальной стадии Лиги наций (четыре победителя групп Лиги А).

По итогам группового этапа также определятся участники стыковых матчей за повышение/понижение в классе. Так определится итоговое положение команд, которое будет использовано для определения изначальных позиций команд на групповом этапе женской Европейской квалификации.

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