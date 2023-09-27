Допуск россиян откровенно взбесил Европу. Неужели УЕФА прогнется?

Решение руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) смягчить санкции к российскому футболу вызвало ожидаемое возмущение в Европе. После допуска до международных турниров российских сборных не старше 17 лет несколько стран объявили о бойкоте матчей против наших спортсменов — корреспондент РИА Новости Спорт с тревогой констатирует, что акция может заставить функционеров в Ньоне передумать.

России вроде бы идут навстречу

Накануне исполнительный комитет УЕФА пересмотрел санкции, датированные февралем 2022 года, в отношении отечественного футбола и допустил до международных турниров российские сборные из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Президент УЕФА Александер Чеферин назвал дискриминацией запрет детям участвовать в соревнованиях и объяснил свое решение вкладом в «более яркое и способное будущее поколение».

Правда, не все так просто: матчи наши команды будут играть без флага, гимна, национальной символики на форме и не на территории России («взрослые» вернутся на международную арену только после окончания конфликта на Украине). Что ж, к подобным условиям отечественным спортсменам не привыкать.

Но Запад объявляет бойкот

Ожидаемая реакция европейских стран на обновленную позицию УЕФА по России не заставила себя долго ждать. Если вы подумали, что политика не достанет до разборок юных футболистов на зеленом газоне, то не будьте так наивны — на момент написания статьи уже шесть стран во всеуслышание поставили ультиматум:

Англия . The Times со ссылкой на соответствующее заявление Футбольной ассоциации Англии (FA) написало, что английские юниоры не станут играть со сверстниками из России;

. The Times со ссылкой на соответствующее заявление Футбольной ассоциации Англии (FA) написало, что английские юниоры не станут играть со сверстниками из России; Украина . Украинская ассоциация футбола (УАФ) настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) и еще раз заверяет, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием России. Также в УАФ призвали другие ассоциации-члены УЕФА бойкотировать возможные матчи с участием наших команд;

. Украинская ассоциация футбола (УАФ) настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) и еще раз заверяет, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием России. Также в УАФ призвали другие ассоциации-члены УЕФА бойкотировать возможные матчи с участием наших команд; Польша . Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша признался, что был удивлен вчерашним заявлением исполкома УЕФА. Он дал понять: если российским сборным будет разрешено играть, то поляки не будут с ними соревноваться. По мнению главы PZPN, «это единственное правильное решение»;

. Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша признался, что был удивлен вчерашним заявлением исполкома УЕФА. Он дал понять: если российским сборным будет разрешено играть, то поляки не будут с ними соревноваться. По мнению главы PZPN, «это единственное правильное решение»; Латвия . Латвийская федерация футбола предупреждает, что сборные страны всех уровней не будут играть против россиян, «независимо от места проведения таких игр или формы представления российских спортсменов». Организация считает, что политика УЕФА противоречит «твердой позиции в поддержку Украины»;

. Латвийская федерация футбола предупреждает, что сборные страны всех уровней не будут играть против россиян, «независимо от места проведения таких игр или формы представления российских спортсменов». Организация считает, что политика УЕФА противоречит «твердой позиции в поддержку Украины»; Швеция и Дания. Председатель шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт подтвердил газете Expressen, что нет никаких намерений встречать со сборными России. Такого же мнения придерживается глава отдела коммуникаций Датского футбольного союза (DBU) Якоб Хойер.

Ситуация для российских спортсменов крайне неприятная. Потому что она как под копирку повторяет события, которые разворачивались на футбольной арене после начала СВО.

Катарские флешбэки

Напомним, что в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Однако изначально ФИФА объявила, что из-за ситуации на Украине сборная России будет выступать дальше, но домашние матчи будут сыграны на нейтральном поле и без зрителей, а также наложила бан на использование флага и гимна России в международных матчах. Вот тут и сыграли свою роль футбольные федерации Польши, Чехии и Швеции, которые отказались встречаться с парнями Валерия Карпина в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Причем тут эти три страны? Все они были соперницами россиян в стыковом мини-турнире за одну путевку в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. В первом полуфинале наши должны были сыграть с поляками, во втором — шведы с чехами.

Как мы видим, «продавить» ФИФА было совсем не сложно. Скоро узнаем, получится ли заставить «переобуться» УЕФА, — отбор к чемпионату Европы среди игроков не старше 17 лет начинается сегодня. Финальная же стадия ЧЕ-2024 пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.