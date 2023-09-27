Допуск россиян откровенно взбесил Европу. Неужели УЕФА прогнется?
Швеция бойкотирует матчи против юношеских сборных России по футболу.
Швеция бойкотирует матчи против юношеских сборных России по футболу.
Решение руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) смягчить санкции к российскому футболу вызвало ожидаемое возмущение в Европе. После допуска до международных турниров российских сборных не старше 17 лет несколько стран объявили о бойкоте матчей против наших спортсменов — корреспондент РИА Новости Спорт с тревогой констатирует, что акция может заставить функционеров в Ньоне передумать.
Накануне исполнительный комитет УЕФА пересмотрел санкции, датированные февралем 2022 года, в отношении отечественного футбола и допустил до международных турниров российские сборные из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Президент УЕФА Александер Чеферин назвал дискриминацией запрет детям участвовать в соревнованиях и объяснил свое решение вкладом в «более яркое и способное будущее поколение».
Правда, не все так просто: матчи наши команды будут играть без флага, гимна, национальной символики на форме и не на территории России («взрослые» вернутся на международную арену только после окончания конфликта на Украине). Что ж, к подобным условиям отечественным спортсменам не привыкать.
Ожидаемая реакция европейских стран на обновленную позицию УЕФА по России не заставила себя долго ждать. Если вы подумали, что политика не достанет до разборок юных футболистов на зеленом газоне, то не будьте так наивны — на момент написания статьи уже шесть стран во всеуслышание поставили ультиматум:
Ситуация для российских спортсменов крайне неприятная. Потому что она как под копирку повторяет события, которые разворачивались на футбольной арене после начала СВО.
Напомним, что в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Однако изначально ФИФА объявила, что из-за ситуации на Украине сборная России будет выступать дальше, но домашние матчи будут сыграны на нейтральном поле и без зрителей, а также наложила бан на использование флага и гимна России в международных матчах. Вот тут и сыграли свою роль футбольные федерации Польши, Чехии и Швеции, которые отказались встречаться с парнями Валерия Карпина в отборе к чемпионату мира 2022 года.
Причем тут эти три страны? Все они были соперницами россиян в стыковом мини-турнире за одну путевку в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. В первом полуфинале наши должны были сыграть с поляками, во втором — шведы с чехами.
Как мы видим, «продавить» ФИФА было совсем не сложно. Скоро узнаем, получится ли заставить «переобуться» УЕФА, — отбор к чемпионату Европы среди игроков не старше 17 лет начинается сегодня. Финальная же стадия ЧЕ-2024 пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.
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