Литва стала седьмой страной, бойкотирующей матчи с российскими юниорами

«Решение УЕФА было немного неожиданным, но наша позиция по этому вопросу совершенно не изменилась — мы не думаем, что какие-либо российские сборные или клубы должны иметь возможность выступать в международных соревнованиях в данный момент. Можем заверить вас, что 100 процентов не будем играть с российскими футболистами, даже если это будет определяться жеребьевкой какого-нибудь турнира», — говорится на сайте Литовской футбольной федерации.