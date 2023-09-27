Экс-тренер женской сборной Испании попал под следствие по делу Рубиалеса

RFEF 5 сентября объявила об увольнении Вильды. Ранее СМИ сообщали, что тренер поддержал временно отстраненного Рубиалеса после скандала с поцелуем в отношении футболистки Дженнифер Эрмосо во время празднования победы на финале чемпионата мира. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом. После испанец покинул пост президента организации. 11 сентября Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса уголовное дело.

Сообщается, что Вильда предстанет перед Национальным судом Испании 10 октября. Он попал под следствие за участие в предполагаемом давлении на Эрмосо, чтобы та публично оправдала поцелуй своего начальника. Статус подследственного также приобрел директор сборной Альберт Луке.