Швеция не допустит женскую сборную России U17 для участия в финальной части Евро-2024

«Шведский футбольный союз не поддерживает решение разрешить сборным России до 17 лет участвовать в турнирах УЕФА.



По мнению правления конфедерации, сборная Швеции (взрослая и молодёжная) по-прежнему не должна проводить матчи против России ни в Швеции, ни за рубежом. Мы полностью поддерживаем позицию, согласованную Национальной спортивной конфедерацией совместно со Шведским олимпийским комитетом, Паралимпийским комитетом и специальными спортивными ассоциациями — российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к участию в международных соревнованиях, пока продолжается специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).



В мае 2024 года финальная часть чемпионата Европы среди женских сборных U17 пройдёт в Швеции. В соответствии с вышеизложенным, мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию», — написано в заявлении.